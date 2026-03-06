Se rearma Justicia: Amerio aceptó ser el nuevo Procurador del Tesoro

Sebastián Amerio, hombre de extrema confianza de Santiago Caputo, aceptó este viernes asumir como Procurador del Tesoro de la Nación, y se convertirá en el abogado del Estado. La propuesta la realizó el presidente de la Nación. Se informó desde la Casa Rosada es que no modificará su condición actual y la Procuración seguirá respondiendo directamente a Javier Milei.

Es un gesto en medio de la fuerte disputa entre Karina Milei y el asesor que había perdido lugar en el Ministerio de Justicia con la llegada de Juan Mahiques y la salida de Amerio como viceministro.

El ex secretario de Justicia asumirá el nuevo cargo tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Son los primeros movimientos en la cartera junto con una serie de renuncias requeridas.

En tanto, Santiago María Castro Videla, que estaba al frente de la Procuración estará como subprocurador. Es decir: con la llegada de Sebastián Amerio se crearán tres puestos de subprocuradores," ampliando así el alcance y magnitud del actual organismo", informó la Casa Rosada.

En la nueva estructura, Castro Videla integrará una nueva Sub Procuración que se suma a las ya existentes en su equipo lideradas por Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija.

Asimismo, se informó que la Procuración del Tesoro de la Nación no pasará a la órbita de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, como se había ponderado en alguna ocasión.

Anticorrupción

A su vez, Mahiques, confirmó este viernes quiénes estarán al frente de dos organismos clave: la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Oficina Anticorrupción. Además, defendió los cambios y los pedidos de renuncia a los funcionarios que acompañaban a Mariano Cúneo Libarona.

"La Oficina Anticorrupción la lidera y es muy propuesta, que entiendo va a salir la semana que viene, que la lidere una jueza, Gabriela Zangaro", dijo Mahiques.

Zangaro es jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas desde 2003. Es, además, consejera del Consejo de la Magistratura. Reemplazará a Alejandro Melik.

Al ser consultado sobre el reemplazante de Daniel Vítolo en la Inspección General de Justicia (IGJ), el flamante ministro se mostró enigmático.

Minutos más tarde confirmó el nombre. Se trata de Alejandro Ramírez, un abogado que en el pasado litigó contra la AFA en un caso por la venta de relojes de lujo sobre la Selección.