Corrientes, Chaco y Formosa pedirán extender el subsidio eléctrico hasta marzo

Las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa elevarán a la Secretaría de Energía de la Nación un pedido conjunto para extender el subsidio eléctrico que rige durante los meses de verano, con el objetivo de que el beneficio alcance también a marzo, un período en el que las temperaturas siguen siendo elevadas en la región.

La iniciativa fue acordada durante una reunión de trabajo realizada en Resistencia entre representantes de Secheep, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) y la empresa REFSA de Formosa. En ese encuentro se elaboró un documento conjunto que será presentado ante el Gobierno nacional para solicitar la revisión del esquema vigente.

Desde la empresa energética chaqueña recordaron que el esquema diferencial para provincias de zonas cálidas fue posible a partir de las gestiones impulsadas por el gobernador Leandro Zdero junto a otros mandatarios del Norte Grande.

El argumento: las altas temperaturas de marzo

El presidente de Secheep, José Bistoletti, explicó que el planteo responde a la realidad climática del NEA, donde el calor suele extenderse más allá del verano.

“Si tenemos en cuenta los registros de los últimos años y el de este 2026, las temperaturas de marzo serán tan cálidas como en los meses previos. Por eso, junto a las distribuidoras de Corrientes y Formosa vamos a solicitar a la Secretaría de Energía de la Nación una revisión del esquema y la extensión del beneficio”, señaló.

Actualmente, el régimen contempla un mayor volumen de consumo subsidiado entre diciembre y febrero, pero reduce significativamente ese límite a partir de marzo.

El nuevo esquema nacional de subsidios

El sistema vigente fue implementado por el Gobierno nacional en enero de 2026 mediante el Decreto 943/2025, que creó el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Con esta reforma se reemplazó el anterior Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) por el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), simplificando la segmentación de usuarios en dos categorías:

Hogares con subsidio

Hogares sin subsidio

El beneficio está destinado a familias con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales y también contempla grupos vulnerables, como hogares registrados en el ReNaBaP, veteranos de guerra y personas con discapacidad.

Perfil