Coudet planifica su primer equipo y Salas se mantiene en el banco

El flamante entrenador de River Plate, Eduaro Coudet, perfila sus once titulares para su debut como reemplazante de Marcelo Gallardo.

La gran duda en el Millonario pasa por la recuperación del volante creativo Juan Fernando Quintero. El entrenador lo esperará hasta último momento para determinar el equipo que enfrentará a Huracán el jueves 12.

Cuando el Millonario pise el Ducó para medirse ante el Globo, Juanfer estará cumpliendo 18 días desde su lesión muscular grado I en el bíceps femoral derecho.

La idea es esperar a ver su evolución en estos seis días y recién ahí definir si jugará. Si no lo ve bien, podría jugar Giuliano Galoppo en su lugar.

Por otra parte, Germán Pezzella y el correntino Maximiliano Meza todavía tienen algunas semanas más por delante antes de estar a disposición del cuerpo técnico.

En cuanto al resto del probable equipo titular, para la visita a Parque Patricios, el entrenador llevará apenas ocho días en el cargo. Por eso, a priori no haría demasiados cambios respecto del equipo que venció a Banfield y luego igualó ante Independiente Rivadavia (la única diferencia fue la presencia de Marcos Acuña en Mendoza).

El 11 al que apelaría Coudet en su debut ante Huracán sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Juanfer Quintero o Giuliano Galoppo, Fausto Vera, Tomás Galván; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.

De esta forma, el delantero correntino Maximiliano Salas se mantiene al margen de los once titulares.