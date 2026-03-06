Reunión de dirigentes para respaldar a Tapia y anunciar un nuevo torneo

Córdoba será escenario este sábado de un encuentro de dirigentes del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En el estadio cerrado Ángel Sandrín de Instituto, se espera la presencia a unos 800 dirigentes de todo el país que llegarán para analizar cuestiones técnicas, deportivas y acompañar a la conducción de AFA y del Consejo Federal en medio de la paralización del fútbol nacional. que se concreta en repudio a la denuncia de ARCA por presunta evasión impositiva en la casa madre del fútbol argentino.

Claudio Tapia, titular de la AFA, y Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal, serían los encargados de comandar el congreso de dirigentes que llegarán a la capital cordobesa desde todo el país.

La organización del encuentro de dirigentes del interior prevé una jornada con contenidos por “departamentos” del Consejo Federal, además de charlas y disertaciones vinculadas a la gestión y la competencia.

Se espera el anuncio de una nueva competencia (una especie de Federal B pero no se dio a conocer su nombre) que se jugará en el 2027 y que será intermedia entre el Federal A y el Regional Federal Amateur que sufriría algunos cambios.

“Tras varios meses de análisis, la estructura de campeonatos se vería modificada. A partir de Abril de 2027 se comenzaría a disputar un flamante campeonato semiprofesional que será revitalizante para las grandes instituciones relegadas del interior. El mismo pasará a ser el segundo torneo en el orden, detrás del Federal A”, anticipó el portal Ascenso del Interior.

“El proyecto madre contemplaría que esté integrado por, como mínimo, 64 equipos. Es decir, ocho en cada una de las ocho regiones deportivas. Algunos clubes accederían a la nueva competencia por la vía deportiva desde el Torneo Regional Federal Amateur 2026 y otros por mérito institucional, utilizando los criterios de las licencias -historia, actuaciones recientes, infraestructura, no poseer deudas, personería jurídica al día, etc-.”, agrega la publicación.

“En cuánto a su duración, sería de aproximadamente ocho meses (Abril - Noviembre) para que vaya de manera paralela al Federal A”, informó.

“Está en evaluación que la misma tenga un número mínimo de contratos profesionales. Además se estipularía un régimen fijo de ascensos y descensos, todavía con número a definir. Su formato será similar a lo actual: una primera fase todos contra todos en su región, para luego dar paso a los playoffs decisivos”.

Además, se informó que el Regional Federal Amateur seguirá vigente pero que desde el este 2026 se jugará de Agosto-Septiembre para finalizar en diciembre.

“El mismo seguirá recibiendo a los campeones de ligas/federaciones homologadas y quienes obtienen licencias deportivas. Esta edición y las siguientes habrá un número fijo de equipos por región que ascenderán al nuevo torneo”, sostiene el informe del portal especializado y muy cercano al Consejo Federal.