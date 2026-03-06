Impresionante incendio de pastizales en Itá Ibaté: más de cuatro horas para controlarlo

Un impresionante incendio de pastizales se registró este viernes por la mañana en la localidad de Itá Ibaté, donde varias dotaciones de bomberos debieron desplegar un amplio operativo para controlar las llamas que avanzaban sobre la zona rural.

El foco ígneo se produjo a la altura del kilómetro 1.182 de la Ruta Nacional 12 y, debido a la magnitud del fuego, se solicitó la intervención de distintos equipos de emergencia. A pedido del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), los Bomberos Voluntarios de Berón de Astrada acudieron al lugar para colaborar con los efectivos locales en las tareas de combate del incendio.

El director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, indicó a El Litoral que en el operativo trabajaron bomberos de Itá Ibaté, Loreto y brigadas forestales (BRIF) de Ituzaingó. “Trabajaron desde las 5.30 hasta las 9.30 de la mañana hasta controlarlo”, precisó el funcionario.

Tras varias horas de intenso trabajo conjunto, las dotaciones lograron extinguir por completo el incendio y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas cercanas. El operativo se desarrolló sin que se reportaran heridos.