Corrientes tuvo el segundo febrero más seco registrado en los últimos 11 años

Un informe elaborado por el INTA Estación Experimental Agropecuaria (EEA) de El Sombrerito en Corrientes al que pudo acceder El Litoral reveló que febrero de 2026 fue el segundo febrero más seco desde que se llevan registros en la estación meteorológica del organismo. Durante ese mes se registraron 118 milímetros menos de precipitaciones que el promedio histórico para el período.

El análisis, realizado por la Dra. Carolina Fernández López junto a su equipo, señala que el mes se caracterizó por una marcada escasez de lluvias. De hecho, durante febrero solo se registró un día con precipitación medible, aunque hubo jornadas con abundante nubosidad y lloviznas inferiores a un milímetro.

Según los registros del Observatorio Meteorológico Convencional del INTA Corrientes, el único febrero más seco fue el de 2022. A pesar de este dato, el informe aclara que la actual campaña primavera-verano 2025/26 mantiene un balance general de lluvias por encima de lo habitual, con un exceso acumulado de 445,8 milímetros respecto a la media histórica.

De acuerdo al último informe de la Mesa Nacional de Sequía (enero 2026) la provincia de Corrientes, hasta ese momento, no presenta regiones en estado de sequía.

¿Qué pasó con las temperaturas?

El estudio también advierte que las temperaturas se mantuvieron por encima de los valores normales en los últimos meses. En particular, febrero de 2026 fue el segundo febrero más cálido registrado, con una temperatura media 4,11 °C superior al promedio histórico, solo superado por febrero de 2025.

“Las temperaturas medias son más elevadas de las referencias históricas en los últimos 8 meses, en particular el mes de febrero es el segundo más cálido con 4,11°C sobre la media histórica, superado solamente por el mismo mes en el año 2025 cuando esta diferencia fue de 5,86ºC”, explicaron en el informe.

De cara a los próximos meses, los modelos climáticos internacionales proyectan para Corrientes precipitaciones normales o levemente inferiores al promedio y temperaturas que continuarían ubicándose por encima de los valores habituales.