Zárate quedó eliminado en Tucumán

El tenista correntino Carlos María Zárate (20 años) perdió su partido de cuartos de final M25 que se disputa en Yerba Buena, Tucumán.

En una jornada marcada por la lluvia, Zárate (576º en el ránking de la ATP) fue superado por el ascedente alemán de 17 años Diego Dedura - Palomero (291º) que lo venció 6-4 y 6-0 en 1 hora de juego.

En las canchas de polvo de ladrillo del Club Social Las Lomitas, Zárate derrotó en la ronda inicial al brasileño Bruno Fernández y después le ganó al argentino Tomás Farjat.

Este viernes, en el cruce de cuartos de final, Zárate se mostró competitivo en el set inicial pero después bajó su rendimento, no pudo mantener su saque y perdió en 0 el segundo set.

De esta forma, el joven correntino repitió la producción que tuvo el año pasado en el certamen tucumano donde también quedó eliminado en cuartos de final.

En su corta carrera como profesional, Zárate alcanzó tres semifinales en el ITF World Tour, fueron en torneos M15, dos en Santiago de Chile y uno en Jujuy.

En el cuadro de dobles del M25 de Yerba Buena, Zárate jugó junto a su compatriota Valerio Aboian y durante la jornada de viernes cayeron en su partido de cuartos de final

En un cruce entre argentinos, Záratey Aboian perdieron frente a Tomás Martínez y Tedeo Meneo 7-5 y 6-3 y quedaron eliminados del torneo.

En la primera ronda, Zárate y Aboian superaron a Nicolás Bruna (Chile) y Manuel Moullieron Salvo (Argentina) por 7-6 (7-2) y 6-1.

Lo que viene

La próxima semana, dos tenistas correntinos tendrán acción en La Plata donde se disputará un Future de categoría M15. Diran presente Zárate, que parte como quinto preclasificado, e Ignacio Monzón (742º) en lo que será su regreso al país después de disputar cinco torneos en los Estados Unidos.