Condenaron en Corrientes a la banda del narco que traficaba droga desde la cárcel

El narcotraficante Jorge "Chaquito" Espinosa recibió este viernes su tercera condena y ratificó su residencia en el establecimiento penal federal de Resistencia, luego de que se descubriera que desde allí maniobraba una red dedicada a la distribución de droga.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó este viernes por la tarde a Chaquito Espinosa a 13 años de prisión, a su madre, Juana Torres, a ocho y al chofer Rubén Tabares, a 12.

Espinosa, que llegó a este proceso purgando en la Unidad Penitenciaria Federal 7 del Chaco dos condenas por su afición al negocio del contrabando de estupefacientes, era considerado el líder de una organización con un total de 14 integrantes, de los cuales la mayoría pasó por los tribunales pero que aun tiene cuatro figuras prófugas.

Los jueces Fermín Ceroleni, Simón Bracco y Eduardo Belforte, le impusieron a Chaquito la pena sobre la base de lo requerido en los alegatos por la Fiscalía Federal a cargo de Carlos Schaefer. Y quedó sentenciado que fue coautor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por el número de integrantes involucrados en sus maniobras.

Su mamá y Tabares fueron considerados partícipes necesarios, pero el chofer también fue enmarcado en la figura de transporte de estupefacientes. No obstante, recibió un alivio: lo absolvieron del delito de uso de documento público falso, en relación a los papeles del automóvil que manejaba el 8 de enero de 2025 cuando lo interceptaron en una ruta nacional al salir de Itatí.

Jorge Eduardo Espinosa.

Ese vehículo, que fue descubierto en un operativo de la Prefectura Naval Argentina e incluyó un tiro que le dio en la pierna a Tabares, fue la punta del ovillo que desmadejó la trama diseñada por Espinosa para recaudar a través de billeteras digitales la venta al por mayor de marihuana paraguaya, según consta en el expediente,

En ese plan, además de su madre, fueron incluidos un hermano -que la justicia aún busca- y su novia, Fabiana Hermosilla, quien junto a otro nutrido elenco recibieron condenas en procesos abreviados.

Restan ahora que se dicten los fundamentos, que se leerán el 20 de marzo próximo en el Tribunal como paso previo para las definiciones que tomen las partes en torno a sus recursos de casación.

En ese sentido, ya tiene destino a los tribunales de Comodoro Py el planteo de la fiscalía para que aleguen cuatro integrantes del ministerio público que el tribunal rechazó. Solo permitieron que en la etapa final hablen dos representantes, las doctoras Tamara Pourcel y Nancy Vargas, con la participación en el equipo de trabajo de la acusación de Schaefer y por la Procunar, Nicolás Marquevich.