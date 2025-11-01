Macri cuestionó la designación de Adorni: “Decisión desacertada”

El titular del Pro, Mauricio Macri, se fue muy disgustado de la reunión que mantuvo el viernes con el presidente Javier Milei en la quinta de Olivos. Durante la cumbre, Milei le confirmó a Macri que había decidido desplazar a Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete y promover en su lugar al vocero Manuel Adorni, un hombre de extrema confianza de su hermana, Karina.

“A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”, subrayó Macri en un duro mensaje que difundió esta tarde en su cuenta de “X”. En la intimidad, Francos, quien dio un portazo después de sufrir un operativo desgaste, celebró las palabras del exmandatario.

Macri arribaba a la cumbre en la residencia presidencial con bajas expectativas. Pero los dirigentes de Pro que hablaron con él después de la charla con Milei lo notaron decepcionado con el rumbo del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). “Fue una profunda desilusión”, dijeron cerca del expresidente.

En su comunicado, el líder de Pro lamentó el resultado de la conversación con Milei. “La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, puntualizó.

Milei lo había llamado a Macri después que de LLA se impusiera con holgura en las elecciones legislativas del domingo pasado. La comunicación se dio el lunes. El Presidente le agradeció que haya acompañado a su gestión durante los primeros dos años y, sobre todo, destacó el aporte que había hecho Pro desde el Congreso para asegurar la gobernabilidad. El jefe del Estado también exhibió su gratitud porque Macri había apoyado a las listas de LLA y Pro en la Capital y la provincia de Buenos Aires -fue un mensaje ambiguo en el que solo respaldó a los postulantes del partido amarillo-; y que hubiera llamado a votar a favor del cambio después de sufragar el domingo a la mañana.

Ese lunes, Milei y Macri consensuaron que volverían a verse antes de que el Presidente viajara al exterior. El titular de Pro le advirtió que él estaba dispuesto a verlo, “siempre y cuando no se enojara por las cosas que tenía para decirle”. El líder de LLA, quien suele elogiar a Macri, aceptó esa condición.

El viernes a la noche, cuando arribó a la quinta de Olivos, el titular de Pro se encontró con los hermanos Milei.

Los felicitó por el triunfo electoral y les dijo que estaba “contento” por el respaldo que había logrado el proyecto libertario en las urnas. No obstante, le planteó a Milei que debía aprovechar que estaba frente a una oportunidad “única e irrepetible” ya que había conseguido el acompañamiento de la sociedad y tenía un “apoyo inédito” del gobierno de Donald Trump, que activó un salvataje financiero que le permitió al Gobierno frenar la corrida cambiaria.