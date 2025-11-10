Diego Santilli intensifica las reuniones con gobernadores antes de asumir como ministro

El futuro ministro del Interior, Diego Santilli, continuará esta semana con la ronda de encuentros con gobernadores que inició el viernes pasado. Este lunes recibirá en la Casa Rosada a Martín Llaryora, de Córdoba, y a Marcelo Orrego, de San Juan.

Ambas reuniones se realizarán en la antesala de su jura como titular del Ministerio del Interior, prevista para este martes a las 15, en el Salón Blanco de Balcarce 50.

Desde que se confirmó su designación, Santilli viene manteniendo diálogo con los mandatarios provinciales en busca de consensos políticos que permitan avanzar con las reformas legislativas que el Gobierno nacional pretende aprobar en el Congreso.

El funcionario electo ya se reunió la semana pasada con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), en encuentros de los que también participó el vocero presidencial y nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Para el miércoles, está prevista una nueva reunión con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en la sede del Ejecutivo. En tanto, no se descartan más convocatorias a lo largo del mes con otros mandatarios, entre ellos Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes).

La estrategia oficial de La Libertad Avanza apunta a un trabajo conjunto entre Santilli, Martín Menem —quien busca acuerdos en Diputados— y Patricia Bullrich, que asumirá el 10 de diciembre en el Senado para articular los consensos en la cámara alta.

Mientras tanto, los gobernadores esperan gestos de cooperación por parte de la administración libertaria y mantienen reclamos comunes, como la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los cambios en el impuesto a los combustibles líquidos y definiciones sobre retenciones y obra pública.

