Regatas se coronó en el campeonato Entrerriano

Con 36 podios, el Club de Regatas Corrientes se alzó como el mejor equipo de la segunda y última fecha del Campeonato Entrerriano de Remo que se concretó en Concordia el pasado fin de semana.

La sede fue el Club de Regatas Concordia, en una competencia que reunió más de 50 remeros de la región. Además del club anfitrión y la entidad correntina participaron Salto Rowing y Regatas Gualeguaychú.

El certamen gozó de una jornada marcada por el buen clima y por condiciones perfectas del Río Uruguay para el desarrollo de cada una de las pruebas.

La institución del parque Mitre sumó un total de 21 primeros puestos, 12 segundos lugares y tres terceros, lo que le valió el premio de la Copa Conjunto, al ser el equipo que más medallas de oro obtuvo.

Lo más destacado llegó por parte de Florencia Falzetti quien se adueñó de cinco medallas de oro en distintas categorías, Lorenzo López Rivadeneira con cuatro oros, dos platas y un bronce, Julián Galarza con cuatro oros y dos platas, Alejandro Gómez Enríquez y Antonio Méndez con tres oros y una plata.

Además, Giuliana Artaza, Jazmín García, Julieta Roch, Federico Méndez Zárate y Bautista Ruiz Diaz se quedaron con dos primeros lugares cada uno. Ignacio Faria, Clara Contte y Francisco Ledesma de los Reyes se colgaron un oro.

Dos al Selectivo

Ángeles Ayala (categoría junior) y Fiorela Méndez (sub23) se presentarán este fin de semana a la provincia de Buenos Aires para participar en el Torneo Selectivo Nacional de Remo.

El evento se llevará a cabo en la pista nacional de Tigre, donde se disputarán las pruebas en la modalidad single.

El objetivo de las atletas es posicionarse entre las 10 mejores en sus respectivas categorías para así asegurarse un lugar en el plantel nacional y estar preparadas para futuras competencias internacionales.

Ángeles Ayala competirá en la categoría junior, mientras que Fiorela Méndez lo hará en la categoría sub23. Ambas remeras se han destacado por su disciplina y compromiso.