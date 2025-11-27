Nuevo detenido por un crimen ocurrido en una riña en Corrientes

En relación con el homicidio de Miguel Roberto Godoy (39), quien fue apuñalado en una riña en Esquina, hace dos meses, la Justicia dispuso que el imputado continúe en prisión y que además fuera detenido un hermano del acusado por tener también participación en el hecho.

En una resolución de la Oficina Judicial (Ofiju) de Esquina, se resolvió hacer lugar a una medida de coerción solicitada por la Fiscalía acerca de "prorrogar la prisión preventiva de Alexandro Elias Arévalo alias 'Melli', hasta la realización del juicio, basándose en los fundamentos expuestos", reza el escrito al cual accedió de manera exclusiva el portal Actualidad Esquina.

Esta persona se halla imputada en una causa de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de autor material".

También enfrenta cargos por "portación de arma de fuego sin la debida autorización legal y resistencia a la autoridad en concurso real".

Por otra parte, ordenaron la detención con prisión preventiva de Ezequiel Alessandro Arévalo (23) hasta la realización del juicio, ya que también se halla implicado en el mismo expediente.

Ordenaron, en consecuencia, que ambos queden alojados en una unidad penal dependiente del Servicio Penitenciario Provincial.

Los cargos están relacionados con una riña ocurrida el sábado 27 de septiembre en la ciudad de Esquina, donde fue apuñalado Miguel Roberto Godoy, quien fue hospitalizado con urgencia y derivado a Goya, donde falleció un mes después como consecuencia de las lesiones. Resultó herido en una pierna con un arma blanca durante la pelea que se registró en el Barrio 35 viviendas.

La Comisaría Segunda intervino basándose en directivas de la Fiscalía del doctor Javier Gustavo Mosquera.