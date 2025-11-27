Nordeste tiene equipos confirmados para el Seven de la República

El tradicional Seven de la República, el principal certamen de rugby reducido que tiene el país, se disputará este fin de semana en Paraná.

Durante el 29 y 30 de noviembre, se desarrollará la 49º edición del torneo para varones y la 9º para las mujeres (mayores y juveniles).

La Unión de Rugby del Nordeste (Urne) estará representada en las tres competencias y se definieron los planteles de cada uno de los equipos.

La Unión Argentina de Rugby oficializó el cronograma de competencia para el Seven de la República 2025, que se disputará este fin de semana en la capital entrerriana.

Para el certamen de varones se utilizará los complejos deportivos El Plumazo, del Club Estudiantes, y La Tortuguita, del Paraná Rowing Club, donde se jugarán 65 partidos distribuidos en dos jornadas. En el bloque Campeonato participarán 16 uniones divididas en cuatro zonas, con Mar del Plata como defensor del título.

Nordeste compartirá el grupo 1 con el actual campeón, Santa Fe y Oeste de Buenos Aires.

En el debut, el equipo de la Urne se medirá con Santa Fe el sábado 29 a las 10.20. El segundo cotejo será contra Mar del Plata a las 17.20 y cerrará la fase de grupos a las 19.40 cuando se mida con Oeste de Buenos Aires.

El entrenador Maximiliano Freschi dispuso estos estos doce jugadores para viajar este viernes rumbo a Paraná: Mateo Fiat (San Patricio), Gerónimo Albornoz (Taraguy), Gino Demicheli (San Patricio), Juan Martín Meabe (Taraguy), Yasir Burlli (Curne), Kalim Burlli (Curne), Ignacio Meabe (Taraguy), Camilo Schanton (Curne), Agustín De La Vega (Taraguy), Baltazar Jabornisky (Taraguy), Julio Pineda (Sixty) e Ignacio Baiter (Curne).

Las chicas

Nordeste también estará en Paraná con sus seleccionados de primera y juveniles para disputar el Seven de la República Femenino que tendrá como sede el complejo El Yarará del Paraná Rowing Club.

Si bien el rugby femenino viene mostrando un gran crecimiento dentro de la Urne, la salida de San Patricio dejó a Corrientes prácticamente sin actividad para las chicas y eso se refleja en la conformación de los seleccionados.

El seleccionado de Nordeste de primera estará en la Zona 1 de Campeonato junto a Buenos Aires, Entre Ríos y Austral.

La primera presentación está pautada para el sábado a las 10 con el seleccionado local de Entre Ríos y a las 18 la Urne jugará frente a Austral, en tanto que el cotejo frente a Buenos Aires está previsto para el domingo 30 a partir de las 11.20.

Facundo Segovia es el Head Coach de equipo que representará a la Urne y las jugadoras elegidas fueron: Milagros Cabrera (Águilas de Sáenz Peña), Erica Espíndola (Águilas), Claudia Gimenez (Regatas Rcia.), Zira González (Águilas), Antonella Ibáñez (Regatas Rcia.), Soledad Maidana (Regatas Rcia.), Patricia Ojeda (Águilas), Sabrina Osuna (Regatas Rcia.), Gicel Ramírez (Águilas), María Cristina Ramírez (Águilas), Talia Rodich (Águilas) y Juana Siacia (Regatas Rcia).

Mientras que en juveniles, el seleccionado de Nordeste hará su presentación el sábado 29, desde las 10, contra Buenos Aires y a las 12.20 jugará frente a Misiones.

El entrenador del seleccionado juvenil es José Luis Pino y las jugadoras que hoy se trasladarán hasta la capital entrerriana son Goy Ayelén (Águilas), Valeria Maidana (Águilas), Xiomara Cano (Regatas Rcia.), Agostina Encina (Regatas Rcia.), Guadalupe Pereyra (Regatas Rcia.), Antonella Mial (Águilas), María Monte (Águilas), Alexandra Monzón (Águilas) y Daniela Saravia (Águilas).

