Peronistas con LLA

La oposición le aportó al oficialismo varios votos el viernes en el Senado para que se aprobara la Ley de Presupuesto. Los más notorios fueron tres peronistas de Tucumán, Catamrca y Jujuy, respectivamente.

Guillermo Andrada, de Catamarca, responde al gobernador peronista Raúl Jalil y votó a favor. Es uno de los mandatarios provinciales que desde el principio se abrió del kirchnerismo para negociar ley por ley, y solo en diciembre recibió $ 10.500 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Sandra Mendoza responde al gobernador peronista Osvaldo Jaldo.

Y la peronista Carolina Moisés, de Jujuy. Enfrentada a La Cámpora en su provincia y a la conducción de Cristina Kirchner, también votó junto von el oficialismo.