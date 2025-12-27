¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Presupuesto 2026 San Luis del Palmar récord histórico
Presupuesto aprobado

Peronistas con LLA

La oposición le dio votos clave a Milei en la Cámara alta.

Por El Litoral

Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 21:27

La oposición le aportó al oficialismo varios votos el viernes en el Senado para que se aprobara la Ley de Presupuesto. Los más notorios fueron tres peronistas de Tucumán, Catamrca y Jujuy, respectivamente.
Guillermo Andrada, de Catamarca, responde al gobernador peronista Raúl Jalil y votó a favor. Es uno de los mandatarios provinciales que desde el principio se abrió del kirchnerismo para negociar ley por ley, y solo en diciembre recibió $ 10.500 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Sandra Mendoza responde al gobernador peronista Osvaldo Jaldo.
Y la peronista Carolina Moisés, de Jujuy. Enfrentada a La Cámpora en su provincia y a la conducción de Cristina Kirchner, también votó junto von el oficialismo.

