Trasladan a un hospital psiquiátrico a la mamá de la nena que encontraron muerta

Este miércoles la Justicia de Tucumán imputó formalmente a la madre de Kiara Jazmín Caro, la nena de siete años que encontraron muerta a orillas del río Lules, por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

Además, el fiscal Pedro Gallo pidió la prisión preventiva por tres meses para Daniela Fernanda Ávila, quien será trasladada en las próximas horas a un hospital psiquiátrico debido a un cuadro de ansiedad severa.

“La características del hecho lo hacen especialmente gravoso. Estamos hablando que la víctima es una niña de siete años, que fue dejada sola en medio del cauce del río a plena noche, sufriendo golpes y agonizando, mientras la imputada optaba por volver a los corsos, dando posteriormente datos falsos que entorpecieron la investigación”, señaló el fiscal Gallo entre sus argumentos, según detallaron fuentes judiciales al periodista José Inesta de TN.

Frente a este escenario, sumado a las contradicciones que cometió en su declaración la madre de Kiara, el juez Bernardo Daniel L’erario decidió hacer lugar a las medidas solicitadas por el fiscal al considerar que existe peligro de fuga y entorpecimiento de la causa.

“Asfixia por inmersión”

De acuerdo a la investigación, cerca de las 2 de la madrugada del domingo Daniela Ávila se retiró con su hija del corso que se llevaba a cabo en la zona del barrio Ex Ingenio de Lules para ir a la casa de su pareja, Matías Sebastián Paz.

Para acortar el recorrido, la mujer llevó a Kiara por un camino de tierra hacia un lugar conocido como “Puente Negro”, donde intentó cruzar a pie el río, poniendo de esta forma en peligro la vida de su hija.

Fue en esa situación que Ávila logra llegar a la otra orilla “dejando en medio del cauce a su hija, sin prestarle ningún tipo de auxilio, ni requerir ayuda inmediata de otras personas, a sabiendas que la menor, por su edad, no podía valerse por sí misma en ese lugar”.

Horas más tarde, la mujer se presentó en la comisaría para denunciar la desaparición de la menor y aseguró “no recordar nada” de lo que había pasado la noche anterior.

El cuerpo de Kiara fue encontrado el lunes y la autopsia, que se reveló durante la audiencia de formulación de cargos, pudo establecer que la causa de la muerte de la nena fue “asfixia por inmersión”.

De acuerdo al informe forense, el cuerpo también presentaba golpes en región supersiliar, en áreas temporales y parietales del lado izquierdo, ingresándole barro en la vía aérea superior hasta provocarle la muerte.

