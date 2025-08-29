¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

EN VILLA DON ENRIQUE

Chaco: dos hombres entraron a robar a una vivienda y abusaron de una mujer

Ocurrió en un barrio de Resistencia, donde la víctima denunció haber sido abusada sexualmente luego que le exigieran dinero. Fue asistida por el hospital Perrando.

Por El Litoral

Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 09:09

Dos hombres fueron detenidos este miércoles tras haber ingresado a robar a una vivienda y abusar sexualmente de una mujer en Villa Don Enrique de Resistencia Chaco.

La víctima de 52 años, se presentó en la Comisaría Cuarta Metropolitana al rededor de las 3 de la madrugada, donde denunció que dos sujetos entraron a su casa, le exigieron dinero y se llevaron su celular. Además, agregó que uno de ellos la atacó sexualmente antes de escapar.

De inmediato, la mujer recibió contención y asistencia médica en el hospital Perrando, mientras la fiscalía ordenó la incautación de las prendas de vestir para la investigación.

Gracias a las averiguaciones y al testimonio de vecinos, agentes de la Supervisión de Zona Metropolitana II y personal de la Comisaría Cuarta, lograron localizar a los presuntos autores cerca del mediodía.

Los dos hombres en situación de calle fueron detenidos. Uno de ellos tenía en su poder el celular sustraído.

La fiscalía dispuso que se secuestren las ropas de los sospechosos y queden alojados en la unidad jurisdiccional. La causa fue caratulada como «Supuesto Abuso Sexual y Robo en Concurso Real en calidad de coautor».
 

