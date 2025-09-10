¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Teatro Vera Taragüí Rock Indec
Teatro Vera Taragüí Rock Indec
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Economía

La inflación de agosto fue de 1,9% y acumula 19,5% en lo que va del año

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual se mantuvo igual que en julio. En los últimos 12 meses sumó 33,6%. Los rubros que más subieron.
 

Por El Litoral

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 16:15

La inflación de agosto fue de 1,9% acumuló 19,5% en los primeros ocho meses de 2025, informó este miércoles el INDEC. La variación mensual se mantuvo igual que en julio.

En términos interanuales, la variación del IPC fue de 33,6%, lo que marca 16 meses consecutivos de desaceleración frente al mismo mes del año anterior.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en adquisición de vehículos y en combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%).

Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%).

TN

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD