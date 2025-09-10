La inflación de agosto fue de 1,9% y acumula 19,5% en lo que va del año

La inflación de agosto fue de 1,9% y acumuló 19,5% en los primeros ocho meses de 2025, informó este miércoles el INDEC. La variación mensual se mantuvo igual que en julio.

En términos interanuales, la variación del IPC fue de 33,6%, lo que marca 16 meses consecutivos de desaceleración frente al mismo mes del año anterior.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en adquisición de vehículos y en combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%).

Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%).

