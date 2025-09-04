Derrota de Milei en el Senado: rechazan el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad

Javier Milei sufrió un nuevo revés este jueves luego de que el Senado rechazara el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad y ahora deberá ser promulgada.

Con 63 votos positivos, 7 negativos y sin abstenciones, la Cámara Alta también se opuso a la decisión del Presidente, al igual que lo hizo Diputados.

Se espera que el Gobierno ahora avance con una medida judicial. La sesión continúa con el debate por la reglamentación de los DNU, que también preocupa al Ejecutivo.

"Este Presidente está terminado, es un corrupto", apuntó Mayans contra Javier Milei

Minutos antes de la votación en el Senado por el rechazo al veto a la Ley de Discapacidad, el legislador formoseño de Unión por la Patria José Mayans apuntó de manera directa contra el jefe de Estado.

"No es la hermana, es el Presidente, que ya demostró que es perverso", apuntó Mayans contra Javier Milei. La referencia tiene que ver con la filtración de audios que ocurrió semanas atrás, donde se hablaba de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Una senadora del PRO respaldó el veto de Milei

La senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, respaldó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y acusó a la oposición de querer "desestabilizar" al presidente Javier Milei. La legisladora planteó: "¿Cómo les está yendo a todos en el plan de desestabilizar a Milei? En el país existe una Ley de Discapacidad, que se entiende como sistema de protección integral a esas personas. Fue la que gestó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). No necesitamos otra ley, ni declarar la emergencia, sino gestión, que nos sentemos a actualizar los aranceles. Necesitamos dar justicia, transparencia y gestión".

Álvarez Rivero criticó: "El gobierno kirchnerista dejó un caos, un escenario de caos alrededor dela ANDIS, hicieron caja, el organismo dependía directo de Presidencia". La senadora reclamó: "El desafío es solucionar los problemas, esta tarea tiene solución, tenemos que velar para eso. Hay que transparentar la gestión, apoyamos 100% la igualdad ante la ley".

La senadora del PRO confirmó: "Acompaño el veto, ya tenemos ley, esto solo sirve para dilatar una búsqueda de la solución. Pido públicamente al ministro de Salud, Mario Lugones, que aumente hoy los aranceles para que las personas con discapacidad puedan seguir recibiendo prestaciones. Vuelvo a preguntar, ¿cómo les está yendo con el plan de desestabilizar a Milei?".

