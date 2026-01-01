Dólar, bandas cambiarias y reservas: el Gobierno nacional ajusta el esquema

Con el inicio del nuevo año, el Gobierno nacional pondrá en marcha la nueva fase del programa económico. Según lo informado oficialmente, las bandas entre las que flota el dólar se ajustarán por el último dato de inflación publicado y el Banco Central (Bcra) empezará a comprar reservas.

Durante enero, las bandas de flotación entre las que se mueve el dólar se actualizarán 2,5%, en línea con el índice de precios al consumidor de noviembre. Por lo tanto, serán más amplias que las que rigieron hasta fin de diciembre, cuyo ajuste mensual era de 1%.

Para llegar sin sobresaltos al debut del nuevo esquema, los operadores cambiarios y analistas financieros detectaron que el Tesoro vendió dólares en el mercado, de modo tal de evitar que el tipo de cambio mayorista no suba mucho más allá de los $1450. El valor al último día hábil de 2025 fue $1455 y quedó lejos del máximo de $1526,09 que marcaba esquema de bandas.

A la espera de las compras del Banco Central

Por otro lado, los jugadores del mercado esperan a ver cómo se llevarán adelante las compras de dólares por parte del Bcra. La baja acumulación de reservas durante el gobierno de Javier Milei es una de luces amarillas del plan económico.

Según los analistas, ese punto estaba detrás de la persistencia del riesgo país en niveles elevados, ya que los inversores del exterior quieren que el Gobierno fortalezca las arcas del Bcra para poder hacer los pagos pendientes y sostener el esquema cambiario si el dólar tocara el techo de las bandas y desencadenara ventas oficiales de divisas.

Por eso, el organismo que conduce Santiago Bausili anunció que como parte de la nueva fase del programa, hará compras de reservas por hasta el 5% de lo operado en el mercado diariamente. “De manera complementaria, el Bcra podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, aclaró la entidad en su informe de objetivos 2026.

En los últimos días de diciembre, el mercado financiero vivió una nueva suba de tasas de corto plazo por las crecientes necesidades de pesos propias de fin de mes. En ese contexto, las compras de reservas del Bcra podrían generar alivio, ya que cuando la entidad adquiere dólares debe inyectar pesos.

De hecho, en sus últimos comunicados el organismo afirmó que priorizará esa vía para abastecer de pesos a la economía, mientras que su política monetaria mantendrá el sesgo contractivo. Por eso, explicó, las compras de reservas se calibrarán con la evolución de la demanda de dinero.

TN.