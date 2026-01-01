¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

año nuevo siniestro vial Javier Milei
Javier Milei: "Hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”

El presidente compartió un saludo por Año Nuevo en el que aprovechó para defender su gestión.

Por El Litoral

Jueves, 01 de enero de 2026 a las 08:47

El presidente Javier Milei compartió a través de sus redes sociales un video en el que defendió su gestión: “Hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”, dijo.

Además, el presidente saludó a los argentinos por Año Nuevo. “Les quiero desear felices fiestas y que vayamos por un 2026 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente”, dijo.

Después de asegurar que su gobierno cumplió con las promesas hechas en campaña, agregó: “Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza; es decir, hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza. Estamos empezando a crecer”.

 

 

