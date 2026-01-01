Javier Milei: "Hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”

El presidente Javier Milei compartió a través de sus redes sociales un video en el que defendió su gestión: “Hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”, dijo.

Además, el presidente saludó a los argentinos por Año Nuevo. “Les quiero desear felices fiestas y que vayamos por un 2026 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente”, dijo.

Después de asegurar que su gobierno cumplió con las promesas hechas en campaña, agregó: “Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza; es decir, hoy hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza. Estamos empezando a crecer”.