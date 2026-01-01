Así será el Fútbol Argentino en 2026: todas las competiciones

En un 2026 en el que el Mundial será el evento más trascendental, el fútbol argentino afrontará una agenda cargada y casi no tendrá respiro. Se jugará el Clausura, el Apertura, la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional, la Recopa de Campeones, el Trofeo de Campeones, el Campeonato de Liga y la Copa Argentina, con partícipes de todas las categorías. De esta manera, habrá ocho títulos en disputa.

Fútbol argentino 2026

Torneo Apertura

El Apertura, que empezará el último fin de semana de enero y culminará a fines de abril, será el primer torneo. Tendrá el mismo formato que en 2025, con una fase regular de 16 fechas, dividido en dos zonas. Los primeros ocho de cada grupo clasificarán a playoffs, instancia en la que se definirá al primer campeón del año.

Campeonato de Liga

Será la primera vez que se dispute desde el inicio de la temporada. Se coronará el equipo que obtenga más puntos a lo largo de las fases regulares del Apertura y del Clausura, por ende, de la tabla anual.

Copa Argentina

El primer semestre también iniciará la Copa Argentina, y se extenderá por todo el año. Los equipos Conmebol disputarán los 32avos de final hasta el 25/03, mientras que los no Conmebol lo harán hasta el 15/04. El torneo "más federal del país" conservará su conocido formato y, además, ya tiene el cuado definido.

Torneo Clausura

Después del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, se pondrá en marcha el Clausura. El formato será igual que el Apertura: dos zonas, 16 jornadas regulares y luego los cruces de eliminación directa.

Trofeo de Campeones

El Trofeo de Campeones se jugará apenas una semana después de la finalización del Clausura, como de costumbre. El ganador de este último se medirá ante el vencedor del Apertura, en busca de una nueva estrella.

Supercopa Argentina

Este título se lo disputarán los campeones del Trofeo de Campeones y de la Copa Argentina. Estudiantes buscará otro título más, ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Aún no hay fecha de disputa.

Supercopa Internacional

El Pincha tendrá otra final más, ya que este título lo jugarán los ganadores del Trofeo de Campeones y el Campeón de Liga (el que más puntos obtuvo en la tabla anual). El equipo platense se medirá, en esta edición, ante Rosario Central. Todavía no hay una fecha estimativa de cuándo se disputará.

Recopa de Campeones

La Recopa de Campeones se agregó recientemente. Será un triangular entre los ganadores de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia), Supercopa Argentina (Independiente Rivadavia vs. Estudiantes) y Supercopa Internacional (Rosario Central vs. Estudiantes). Es probable que se juegue a mitad de año.

Con información de TyC Sports.