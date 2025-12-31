Bomberos controlaron un incendio en una ferretería de Capital

Un incendio se registró en la madrugada de este martes 30 de diciembre, en una ferretería ubicada en la intersección de Medrano y Nicaragua, en la ciudad de Corrientes.

El hecho ocurrió alrededor de las 01:48, cuando un llamado al 911 alertó sobre el foco ígneo. Hasta el lugar acudió personal del Cuartel 397 de Bomberos Voluntarios de Corrientes, que logró controlar rápidamente el incendio, evitando que las llamas se propagaran.

Según informaron las autoridades, no se reportaron personas heridas y se investigan las causas que originaron el siniestro.