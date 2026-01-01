Festejos de Año Nuevo en Corrientes: balance positivo y sin incidentes en la provincia

Los festejos de Año Nuevo en Corrientes se desarrollaron con normalidad y sin incidentes de gravedad en zonas urbanas. Esto de acuerdo al balance informado por la Policía tras el operativo especial de seguridad desplegado en toda la provincia.

El operativo

El dispositivo comenzó a implementarse en las horas previas al 1 de enero y abarcó tanto la ciudad de Corrientes como distintas localidades del interior. El objetivo fue reforzar la prevención durante las celebraciones de fin de año, con presencia policial en la vía pública y tareas de control.

En Corrientes capital, el operativo incluyó monitoreo permanente a través del Sistema Integral de Emergencias 911, con cámaras de seguridad ubicadas en puntos estratégicos. En el interior provincial, las tareas estuvieron a cargo de las comisarías locales, bajo la coordinación de las Unidades Regionales.

Según se informó oficialmente, no se registraron disturbios, desórdenes o hechos graves. Esto permitió que los festejos se desarrollaran sin mayores inconvenientes tanto en áreas urbanas como en otras zonas de la provincia.

El esquema de seguridad también se extendió a sectores con actividad turística, ya que se tuvo en cuenta el movimiento de residentes y visitantes durante el fin de semana largo.