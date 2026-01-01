Quién era el correntino que iba a trabajar y murió atropellado en Nordelta

Un correntino murió al ser atropellado en Nordelta el domingo pasado mientras se dirigía a su trabajo en la zona de countries de Tigre. Se trata de Ramón Oscar Olivera, de 49 años, quien fue embestido por una camioneta en el Corredor Bancalari.

La conductora, Yesica Loreley Quevedo, dio positivo en el test de alcoholemia y este martes recuperó la libertad tras pagar una fianza.

La víctima había nacido en Corrientes y vivió allí gran parte de su vida. Según su entorno, se trasladaba diariamente desde la zona de Grand Bourg y combinaba colectivos y caminatas para llegar a horario a su trabajo. Se desempeñaba en albañilería, pintura, plomería y jardinería.

Familiares y allegados señalaron que Olivera estaba atravesando un momento personal especial: esperaba a su primer hijo y en enero cumpliría 50 años.

Su sobrina Estefi Carmona, quien lidera el pedido de Justicia, contó: “Mi familia está destrozada, solo algunos sabían que iba a ser padre por primera vez. Y ahora cumplía los 3 meses, iba a contarles a todos, hacerlo público. Y no le dio tiempo”.

El hecho

Así quedó el auto de Quevedo luego de impactar con Olivera. (Fotos: Clarín)

El hecho ocurrió cerca de las 7, a la altura del barrio privado Santa Bárbara. Olivera caminaba por la banquina rumbo a Nordelta, donde realizaba tareas de mantenimiento, cuando fue alcanzado por una Jeep Renegade que perdió el control y lo atropelló desde atrás.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo la camioneta se desvía, roza el cordón e impacta contra el peatón que caminaba por el costado del camino.

Tras el choque, personal policial realizó el test de alcoholemia a la conductora, que arrojó 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre. La mujer, identificada como Yesica Loreley Quevedo, de 41 años, fue detenida e imputada por homicidio culposo.

Este martes recuperó la libertad luego de pagar una fianza, mientras la causa continúa en la Justicia.