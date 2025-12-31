El balance de fin de año en video de Oriana Sabatini que tuvo un increíble olvido

El 2025 fue para Oriana Sabarini un año que difícilmente olvidará. En su cuenta de Instagram, la influencer eligió cerrar el ciclo con un video íntimo, hilvanado con recuerdos de los últimos doce meses: allí repasa distintos momentos vividos junto con su pareja, Paulo Dybala, sus padres y amistades. Pero el golpe emocional más profundo lo trajo el anuncio de su embarazo, un instante que ella misma decidió mostrar, sin reservas, en ese resumen audiovisual.

La publicación no tardó en sacudir a sus seguidores. “El 2025 fue una peli”, escribió Oriana, condensando en seis palabras la intensidad de un año marcado por cambios, sorpresas y escenas dignas de película. ¿Quién no se ha sentido alguna vez protagonista de su propia historia, aunque sea por un instante?

Los mensajes llegaron como un torrente: “Te amo Ori, en mi mente somos re amiguis aunque vos no lo sepas. Feliz año”, escribió una usuaria. Otra comentó: “El último siendo solo 2, ¡¿quee?! Qué añazo, qué lindo haber sumado otro año juntas y con semejantes encuentros, queremos ver todas las reacciones YA”.

Pero entre la multitud de voces, la de su hermana Tiziana se alzó con un dejo de ironía: “Evidentemente ni nos vimos en el 2025”, al señalar la ausencia de imágenes compartidas juntas. A eso, Oriana Sabarini respondió con complicidad: “Lo mejor nunca se sube”, desatando las risas de quienes conocen la dinámica familiar.

¿Qué imágenes eligió Oriana para ilustrar este año inolvidable? El mosaico es tan variado como emotivo. En una de las escenas, se la ve acostada, el rostro iluminado por la luz cálida de una lámpara, sujetando una tablet donde se distingue el logo de “Chapter 27 Gabriel” junto a un texto en inglés. Su expresión mezcla ternura y nostalgia, como si estuviera compartiendo con sus seguidores un momento de introspección antes de dormir. El detalle del collar con cruz y la blusa de encaje negro añaden una pincelada de intimidad, de vida cotidiana, de esa rutina que también construye la memoria.

