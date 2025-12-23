Corrientes: cómo funcionarán los servicios municipales en Navidad y Año Nuevo

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer este martes el esquema de funcionamiento de los servicios municipales durante las fiestas de fin de año, en el marco de los asuetos administrativos dispuestos para los días 24, 26 y 31 de diciembre y el 2 de enero, además de los feriados nacionales del 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026.

¿Cuándo sacar la basura?

Desde la Secretaría de Servicios Públicos se informó que no habrá recolección de residuos los días 25 de diciembre y 1 de enero. En tanto, los días 24 y 31 el servicio se prestará con normalidad en el turno matutino, mientras que en los sectores con recolección nocturna el horario se adelantará a partir de las 14.

Por su parte, la Agencia Correntina de Recaudación (Acor) no atenderá al público los días 24, 25 y 31 de diciembre, ni el 1 de enero, en su sede de avenida La Paz 2440. En el mismo sentido, la Caja Municipal de Préstamos permanecerá cerrada en su casa central de calle Brasil 1269 los días 24, 25 y 26 de diciembre, y también el 31 de diciembre, 1 y 2 de enero.

El Tribunal de Faltas atenderá los días 24 y 31 de diciembre de 9 a 15 para trámites abreviados de secuestros comunes y retiro de vehículos. En tanto, los días 25 de diciembre y 1 de enero no habrá atención, mientras que del 26 al 28 de diciembre y del 2 al 4 de enero funcionará con guardia, de 8 a 16, para los mismos trámites.

El Centro Emisor de Licencias no brindará atención los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre, ni el 1 y 2 de enero, al igual que las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS).

En cuanto a la Dirección General de Defunciones, la atención en la oficina interna del Palacio Municipal, ubicada en calle 25 de Mayo 1178, se mantendrá de 7 a 19, incluso durante asuetos y feriados, exclusivamente para trámites de inhumaciones, traslados e introducción de cenizas. Los cementerios San Juan Bautista, Virgen de los Dolores y San Isidro Labrador abrirán de 7 a 17 para visitas y trámites.

Los centros SUBE no atenderán del 24 al 26 de diciembre ni del 31 de diciembre al 2 de enero. Además, desde el lunes 29 de diciembre, el punto de atención del Palacio Municipal se trasladará a la sede de Transporte, en Belgrano 2157. El estacionamiento medido funcionará solo los días hábiles y no habrá cobro del 24 al 26 de diciembre ni del 31 de diciembre al 2 de enero.

Mercados en Corrientes

Respecto a los mercados municipales, el Mercado de Abasto (El Piso) atenderá el miércoles 24 de diciembre de 7 a 18 y permanecerá cerrado el jueves 25. El Mercado de Productos Frescos abrirá el 24 de diciembre de 7 a 15 y no atenderá el 25.

Los Paseos de Compras de El Piso, ex Vía, barrio San Gerónimo y El Puerto abrirán este martes 23 de diciembre en horario corrido de 7 a 22, mientras que el miércoles 24 lo harán de 8 a 20. Los días 25 de diciembre y 1 de enero no habrá actividad.

En tanto, los Centros de Atención Turística funcionarán con horarios diferenciados: Paseo Arazaty, de 16 a 20; plaza Cabral, Terminal y plaza Vera, de 10 a 18; mientras que el Puerto no contará con atención.

Las Ferias de la Ciudad se realizarán los miércoles 24 y 31 de diciembre, de 8 a 13, en las plazas Torrent y La Cruz. No habrá actividad los días 25 de diciembre y 1 de enero.

Finalmente, desde el municipio se confirmó que habrá guardias activas en las áreas de Tránsito, Guardia Urbana, Barrido y en el Servicio de Ambulancia Municipal (SAMUN), para garantizar la atención de situaciones urgentes durante las celebraciones.