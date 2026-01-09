La Argentina devolvió los fondos que había recibido por el swap con el Tesoro de EE.UU

El Banco Central comunicó que "canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos".

El acuerdo de estabilización cambiaria por u$s20.000 millones había sido anunciado el 20 de octubre del año pasado y establecía "los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes", de los que finalmente se concretaron unos u$s2.500 millones en la previa de las elecciones legislativas.

Al mismo tiempo, Bessent anunció que “como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos”.

El funcionario del gobierno de Donald Trump precisó que, de este modo, “el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos”.

