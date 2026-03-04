Alerta por caso Loan: bloquean la posibilidad de sumar fiscales en un juicio federal

La Justicia Federal bloqueó la posibilidad de sumar fiscales en un juicio por narcotráfico y se encendieron luces de alarma por lo que se pueda determinar en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña.

El fiscal federal coordinador de la provincia, Carlos Schaefer, calificó como un hecho de "gravedad institucional" que el Tribunal Oral Federal haya impedido sumar integrantes de su organismo a los alegatos del juicio por narcotráfico que se le sigue al contrabandista de Itatí Jorge "Chaquito" Espinosa y otros dos integrantes de su banda.

Se trata, según Schaefer, de una "una injerencia inaceptable en el normal funcionamiento del Ministerio Publico Fiscal".

La decisión de que sean solamente dos los representantes de la Fiscalía los que participen del juicio fue tomada por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco, los mismos que integran el tribunal del juicio por la desaparición de Loan.

En ese debate, el ministerio público determinó que actúe un total de siete fiscales que podrán participar alternadamente.

Según explicaron, ese número se compadece con la complejidad y el volumen de la causa, en la que hay 17 personas acusadas.

Este miércoles, el Tribunal Federal de Corrientes rechazó un recurso de casación y bloqueó a los fiscales la posibilidad de que sean cuatro las voces que aleguen en el tramo final del debate seguido a Espinosa, su madre, Juana Torres y el transportista de marihuana Rubén Tabares.

Se trata de una trama en la que participaban 14 actores, con agentes penitenciarios involucrados y condenados en procesos abreviados anteriores, e incluso en el que se encuentran prófugos otros cuatro sospechosos con claros vínculos con la banda.

Por el momento la discusión quedó abierta, pues el fiscal coordinador elevó las gestiones al nivel nacional, al hacer saber del tema a la Procuración General de la Nación.

En sus escritos, Schaefer consideró que la determinación de los magistrados limita "ilegítima y gravemente la actuación del Ministerio Público Fiscal", "sin fundamento legal" y "de imposible reparación".

Las amenazas en Entre Ríos

Para fundamentar su intención de que sean más que los habituales dos fiscales en el juicio, el fiscal general planteó que en paralelo a la "complejidad" de la causa, corrían razones "de orden, organización y adecuada distribución funcional de tareas".

Pero subrayó otro motivo que causó conmoción en una provincia vecina.

En Entre Ríos narcotraficantes presuntamente liderados por el capo narco Leonardo Airaldi -dedicado además a la ganadería- ordenaron a sicarios asesinar a un juez y un fiscal federal.

"Esta modalidad de trabajo en equipo es una forma de garantizar el normal funcionamiento del Ministerio Publico Fiscal", fundamentó Schaefer en su presentación.

"Es decir -añadió- el planteo se efectuó por una cuestión de transparencia, protección y seguridad del equipo de fiscales, ya que estamos frente a organizaciones narcocriminales, y con la participación de equipos alegando también se diluye la posibilidad de amenazar y amedrentar al actor público".