Aplicaron fuerte multa tras un secuestro de caballos sueltos en San Roque

La Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque llevó a cabo el secuestro preventivo de cuatro equinos que deambulaban sin control por el casco urbano de la localidad. La acción se tomó ante el riesgo inminente que representaban los animales para la seguridad vial y para los transeúntes.



Según informaron fuentes policiales, los caballos fueron trasladados a la dependencia para su resguardo inmediato. Posteriormente, se presentó un hombre identificado como Miguel Ramón A., quien acreditó ser el propietario de los equinos.



Tras las actuaciones correspondientes, se labró un acta de prevención. En dicho documento, el dueño se comprometió formalmente a extremar las medidas de cuidado para evitar que una situación similar se repita en el futuro.



Finalmente, y una vez cumplidos los trámites administrativos pertinentes, los animales fueron restituidos a su propietario.

Sin embargo, no se libró de una considerable multa contravencional, por su irresponsabilidad al dejar a los animales sueltos en la vía pública.