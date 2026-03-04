Cinco años de cárcel para el conductor que atropelló y mató a dos jóvenes en Bella Vista

El Ministerio Público de Corrientes dio a conocer este miércoles que Alan Joel Vandecaveye, quien en enero de 2025 provocó la muerte de dos personas al conducir a alta velocidad en la localidad de Bella Vista, fue condenado a la pena de 5 años de prisión efectiva y 6 años de inhabilitación para conducir vehículos.

El juicio fue impulsado por el fiscal Ramón Muth, quien agravó su acusación y llevó el caso a debate oral. Finalmente, el juez Oscar Dubrez lo encontró responsable del delito de Homicidio Culposo Agravado y dictó la sentencia. No obstante, dispuso que el condenado permanezca en libertad hasta que el fallo quede firme.

El hecho: exceso de velocidad y fuga

El siniestro ocurrió en enero de 2025 en la intersección de las calles La Rioja y Santiago del Estero, en la ciudad de Bella Vista. Miguel Leiva y Enzo Ibarra circulaban en motocicleta cuando fueron embestidos por un Volkswagen Voyage conducido por Vandecaveye.

Durante los alegatos, el fiscal fue contundente: “Lejos de observar el deber de cuidado que la ley exige a todo conductor, decidió transformar su vehículo en una masa de impacto letal”.

Según las pericias incorporadas al debate, el conductor cruzó la intersección a una velocidad estimada de entre 77 y 115 kilómetros por hora, cuando en el lugar la velocidad máxima permitida era de 30 km/h. Además, tras el impacto, huyó sin asistir a las víctimas y permaneció prófugo por más de 30 horas, ocultando el vehículo en la vivienda de su hermano.

Cinco audiencias y 15 testigos

El juicio se desarrolló en cinco audiencias, durante las cuales declararon 15 testigos, entre efectivos policiales, peritos, médicos del Instituto Médico Forense y una integrante de la Unidad de Atención y Asistencia a la Víctima (UNAAVI).

Fueron clave las pericias sobre registros fílmicos realizadas por el criminalista Enzo Quiroz, que permitieron determinar la velocidad del vehículo y confirmar la identidad del imputado mediante cotejos morfofisonómicos.

El lunes pasado el juez declaró la responsabilidad penal de Vandecaveye y este miércoles, cerca del mediodía, fijó la pena en 5 años de prisión efectiva.

El delito fue calificado como Homicidio Culposo Agravado por el número de víctimas, por conducir a una velocidad superior a la permitida y por darse a la fuga.

Vandecaveye había llegado al juicio con prisión preventiva, ya que el fiscal consideró que podía entorpecer la investigación. Permaneció bajo esa medida durante un año y un mes. Si bien la Fiscalía solicitó que continuara detenido, el juez dispuso una medida menos gravosa y ordenó su liberación hasta que la sentencia quede firme.

El fallo marca un precedente en materia de seguridad vial en Corrientes y vuelve a poner en debate la responsabilidad penal en casos de siniestros fatales por exceso de velocidad.