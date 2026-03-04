¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Cinco años de cárcel para el conductor que atropelló y mató a dos jóvenes en Bella Vista

Alan Joel Vandecaveye fue sentenciado por homicidio culposo agravado tras provocar un siniestro vial en enero de 2025 en Bella Vista.

Por El Litoral

Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 17:38

El Ministerio Público de Corrientes dio a conocer este miércoles que Alan Joel Vandecaveye, quien en enero de 2025 provocó la muerte de dos personas al conducir a alta velocidad en la localidad de Bella Vista, fue condenado a la pena de 5 años de prisión efectiva y 6 años de inhabilitación para conducir vehículos.

El juicio fue impulsado por el fiscal Ramón Muth, quien agravó su acusación y llevó el caso a debate oral. Finalmente, el juez Oscar Dubrez lo encontró responsable del delito de Homicidio Culposo Agravado y dictó la sentencia. No obstante, dispuso que el condenado permanezca en libertad hasta que el fallo quede firme.

El hecho: exceso de velocidad y fuga

El siniestro ocurrió en enero de 2025 en la intersección de las calles La Rioja y Santiago del Estero, en la ciudad de Bella Vista. Miguel Leiva y Enzo Ibarra circulaban en motocicleta cuando fueron embestidos por un Volkswagen Voyage conducido por Vandecaveye.

Durante los alegatos, el fiscal fue contundente: “Lejos de observar el deber de cuidado que la ley exige a todo conductor, decidió transformar su vehículo en una masa de impacto letal”.

Según las pericias incorporadas al debate, el conductor cruzó la intersección a una velocidad estimada de entre 77 y 115 kilómetros por hora, cuando en el lugar la velocidad máxima permitida era de 30 km/h. Además, tras el impacto, huyó sin asistir a las víctimas y permaneció prófugo por más de 30 horas, ocultando el vehículo en la vivienda de su hermano.

Cinco audiencias y 15 testigos

El juicio se desarrolló en cinco audiencias, durante las cuales declararon 15 testigos, entre efectivos policiales, peritos, médicos del Instituto Médico Forense y una integrante de la Unidad de Atención y Asistencia a la Víctima (UNAAVI).

Fueron clave las pericias sobre registros fílmicos realizadas por el criminalista Enzo Quiroz, que permitieron determinar la velocidad del vehículo y confirmar la identidad del imputado mediante cotejos morfofisonómicos.

El lunes pasado el juez declaró la responsabilidad penal de Vandecaveye y este miércoles, cerca del mediodía, fijó la pena en 5 años de prisión efectiva.

El delito fue calificado como Homicidio Culposo Agravado por el número de víctimas, por conducir a una velocidad superior a la permitida y por darse a la fuga.

Vandecaveye había llegado al juicio con prisión preventiva, ya que el fiscal consideró que podía entorpecer la investigación. Permaneció bajo esa medida durante un año y un mes. Si bien la Fiscalía solicitó que continuara detenido, el juez dispuso una medida menos gravosa y ordenó su liberación hasta que la sentencia quede firme.

El fallo marca un precedente en materia de seguridad vial en Corrientes y vuelve a poner en debate la responsabilidad penal en casos de siniestros fatales por exceso de velocidad.

