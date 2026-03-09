Las principales bolsas del mundo caen más de 6% tras el salto del precio del petróleo

En el arranque de la semana, las principales bolsas de Asia abrieron con caídas de más de 6% luego del salto del petróleo por la Guerra de Medio Oriente.

El índice Nikkei 225 se desplomaba 6,59% en la apertura, en tanto que el índice KOSPI de Seúl retrocedía 8,1%.

El malhumor en los mercados se produce luego de que en la madrugada argentina, el petróleo Brent saltó 25% y estuvo a un paso de los 120 dólares, el máximo desde abril de 2022. El record histórico fue en julio de 2008, cuando el barril se ubicó en 147 dólares en medio de un alza generalizada de las materias antes de la crisis económica global de fines de ese año.

Las caídas también se replicaron en China. El Shanghai Composite de la bolsa de Shanghái y el Hang Seng de Hong Kong comenzaron la jornada con leves retrocesos de 0,99% y 2,45% respectivamente.

Por otro lado, uno de los principales afectados resulta Japón, que recibe el 95% del abastecimiento de crudo de Medio Oriente. En ese sentido, la primera ministra Sanae Takaichi informó que el país dispone de reservas estratégicas equivalentes a 254 días de consumo interno y evalúa liberar parte de esas reservas para estabilizar el mercado, según informó la agencia Kyodo News. Corea del Sur, cuarto importador de petróleo en el mundo, también resultó alcanzado por el cierre del estrecho de Ormuz.

El temor también se trasladó a los futuros de los principales índices de Wall Street, que ya anticipan una jornada compleja para las bolsas estadounidenses: Dow Jones Industrial Average retrocedía 1,89%, mientras que el S&P 500 caía 1,86%. Por otro lado, Nasdaq-100 bajaba 2,15% y el índice Russell 2000 se hundía 3,51%.

El VIX, conocido como el “índice del miedo”, saltaba 12% hasta los 29,43 puntos, situación que señala que el mercado espera fuertes oscilaciones en los activos financieros.

A la par, el crudo West Texas Intermediate se disparaba 25,17% y el Brent avanzaba 24,29%, mientras se mantiene el temor por posibles interrupciones en la producción y transporte de petróleo. También la gasolina subía 11,5% y el gas natural avanzaba 6,2%.

En Europa, los principales mercados muestran números en rojo esta mañana. En este sentido, Londres, París, Madrid, Milán y Frankfurt resultaron las más afectadas con caídas de más del 1% mientras se aguarda la reunión de ministros del G7 prevista para hoy donde hay expectativas por el anuncio de medidas de urgencia que incluyan el uso de reservas de petróleo para capear la suba del barril en medio del conflicto que mantiene cerrado el estrecho de Ormuz.

