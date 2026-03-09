Murió una correntina tras un choque entre una camioneta y una moto en Entre Ríos

La Policía de Entre Ríos informó este lunes que una joven correntina de 25 años murió en un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del domingo en la provincia.

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 365,5, en la zona de Nogoyá, en el departamento de Hernández, y tuvo como protagonistas a una camioneta Ford F100 y una motocicleta Brava Altino 150cc.

Según informaron fuentes policiales, la camioneta era conducida por un hombre de 34 años domiciliado en Hernández, mientras que la motocicleta era manejada por un joven de 23 años de la misma localidad, quien viajaba acompañado de una joven.

De acuerdo con los primeros datos, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, desde Nogoyá hacia Hernández, cuando la camioneta impactó desde atrás a la motocicleta.

Como consecuencia del fuerte choque, la acompañante de la moto sufrió lesiones gravedad y falleció en el lugar. La víctima fue identificada como Agustina Rojo, oriunda de la localidad correntina de Bella Vista.

En tanto, el conductor de la motocicleta fue trasladado al hospital de Hernández, donde los médicos confirmaron que no presentaba heridas de gravedad.

Por su parte, el conductor de la camioneta tampoco resultó lesionado. Además, los controles de alcoholemia realizados a ambos conductores dieron resultado negativo.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Con información de Ahora Entre Ríos