Policía de Corrientes alerta amarilla Tambor de Tacuarí
9 de marzo

Efeméride: por qué el 9 de marzo se celebra el “Día del Niño Correntino”

Desde el año 2011 en Corrientes se celebra este día en conmemoración a un personaje trascendental de la historia provincial.

Por El Litoral

Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 07:39

Este miércoles 9 de marzo en Corrientes se celebra “Día del Niño Correntino y Tambor de Tacuarí”. Es al conmemorarse otro aniversario del día de la batalla de Tacuarí donde perdiera la vida Pedro Ríos, el Tamborcito de Tacuarí. Fue instituido por Ley Provincial Nº 5988, sancionada en 2011.

El niño Pedro Ríos nació en 1798 en Yaguareté Corá, en lo que hoy se llama Concepción del Yaguareté Corá. A fines de 1810 pasó por allí Manuel Belgrano con su reducido ejército, rumbo al Paraguay.

En el poblado el general recibió la petición del niño de 12 años para sumarse al ejército, ante la negativa de Belgrano el propio padre de Ríos dijo “no sólo doy mi consentimiento, sino también le ruego que lo acepte, porque yo, con mis 65 años de existencia, soy un hombre anciano, y la entrega de mi hijo es la única ofrenda que puedo hacer a la Patria” marcan las reseñas históricas.

 

