¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes alerta amarilla Tambor de Tacuarí
Policía de Corrientes alerta amarilla Tambor de Tacuarí
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Suerte

Dos correntinos se ganaron más de $11 millones en el Quini 6

Los correntinos resultaron ganadores en la modalidad Siempre Sale durante el sorteo del domingo.

Por El Litoral

Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 08:27

Lotería Correntina informó este lunes que dos correntinos se llevaron más de $11 millones en el sorteo del domingo del Quini 6, en la modalidad Siempre Sale, donde cada ganador obtuvo $11.096.539.

El primer premio fue para un correntino de la localidad de Gobernador Virasoro, quien acertó la combinación 00 - 14 - 16 - 19 - 25 - 28. La jugada fue realizada en la Agencia Oficial N° 629.

En tanto, el segundo ganador es de la ciudad de Corrientes, quien se llevó el mismo monto tras acertar los números 04 - 14 - 16 - 19 - 25 - 36, jugados en la Agencia Oficial N° 208.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD