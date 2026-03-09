Dos correntinos se ganaron más de $11 millones en el Quini 6

Lotería Correntina informó este lunes que dos correntinos se llevaron más de $11 millones en el sorteo del domingo del Quini 6, en la modalidad Siempre Sale, donde cada ganador obtuvo $11.096.539.

El primer premio fue para un correntino de la localidad de Gobernador Virasoro, quien acertó la combinación 00 - 14 - 16 - 19 - 25 - 28. La jugada fue realizada en la Agencia Oficial N° 629.

En tanto, el segundo ganador es de la ciudad de Corrientes, quien se llevó el mismo monto tras acertar los números 04 - 14 - 16 - 19 - 25 - 36, jugados en la Agencia Oficial N° 208.