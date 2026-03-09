Andrea Lázaro contó cómo descubrió las denuncias por violencia de género contra su ex

Andrea Lázaro, quien se hizo conocida tras su paso por Gran Hermano 2024, habló públicamente sobre un episodio personal que la marcó a comienzos de 2026, cuando descubrió las denuncias por presunta violencia de género contra su entonces pareja, Ramiro Ferreyra.

Todo comenzó cuando Romina, ex novia del hombre, decidió contar su experiencia en una entrevista televisiva en Infama, el programa que se emite por América TV. En ese momento, Lázaro llevaba apenas una semana de relación con Ferreyra, pero ese testimonio fue determinante para que empezara a dudar.

“Yo estaba hace una semana con él en ese momento. Gracias a la nota que le hicieron a ella, yo abrí los ojos”, reveló la ex participante del reality.

A pesar de las advertencias, Andrea continuó viéndolo durante un tiempo más, aunque aseguró que el vínculo estuvo atravesado por múltiples señales de alerta. “Duró dos meses la relación, pero tuve todas las alertas”, afirmó.



Con el paso de los días, explicó que comenzó a observar con más atención las actitudes de su pareja y también escuchó las advertencias de su entorno cercano. Incluso su hijo le señaló situaciones que le resultaban extrañas. “Yo estaba observando todo. Mi hijo me alertó porque venía de una relación donde también tuve problemas, entonces yo estaba atenta todo”, relató.

Tras la entrevista televisiva de Romina, la relación tuvo un breve distanciamiento. Sin embargo, según contó Lázaro, Ferreyra negaba de manera constante las acusaciones y también lo hacía su familia. “Me decía que era mentira, que ella usaba maquillaje. Él y toda su familia estaban en complot”, aseguró.

Ante las contradicciones, Andrea decidió investigar por su cuenta para saber qué estaba pasando realmente. Según contó, en ese proceso descubrió varias mentiras. “Viví dos meses de mentiras. Me fui un día porque me enojé por esto. Eran mentiras hasta en lo cotidiano, mientras intentaba comunicarme con Romina, pero no podía”, recordó.

El momento decisivo llegó cuando tomó una acción que terminó confirmando lo que sospechaba. “Le saqué el celular a él, me pasé su número y ahí confirmé todo lo que yo creía”, reveló.

Durante su relato también mencionó otras inconsistencias que detectó mientras estuvo en pareja con él. “Él me dijo que era evangelista, no lo era. No tuvo tiempo de hacerme nada a mí, conmigo se portaba sumiso. Estos seres actúan con gente más manejable, más vulnerable”, expresó.

Al finalizar su testimonio, Lázaro remarcó que la exposición mediática del caso fue fundamental para poder darse cuenta de la situación que estaba viviendo y tomar distancia. “Sin la entrevista no hubiese seguido con él porque no se sostiene tanta mentira”, concluyó.

