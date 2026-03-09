Córdoba recibe a Capri en su segunda presentación en la Liga Federal

La segunda presentación del Club Básquetbol Córdoba en la División NEA de la Liga Federal de Básquetbol 2026 se concretará este lunes cuando desde las 21, en el estadio Mariano Andino Igarzabal, reciba la visita de Capri de Posadas.

Córdoba debutó en la tercera categoría del básquetbol nacional el pasado domingo 1 de marzo cuando, también como local, perdió frente Tokio de la capital misionera 62 a 58. Ricardo Marturet y Valentino Yordan fueron los principales referentes en el goleo del equipo correntino.

El equipo correntino tuvo más de una semana para ajustar detalles de su funcionamiento y buscar variantes en ofensiva que le permitan tener mayores posibilidades de triunfo.

Capri tuvo su presentación en la temporada el lunes 2, cuando como visitante superó a Cultural de Santa Sylvina 82 a 79 con la destacada labor de Juan Nicolás Del Bue que aportó 23 puntos.

El valor de la entrada para los juegos de Córdoba como local se fijaron en $8.000 en puerta, mientras que las anticipadas se venden a $6.000.

Después del juego de este lunes, Córdoba emprenderá su primera gira para disputar dos partidos en días sucesivos. El jueves 12 visitará a Hércules de Charata y el viernes 13 hará lo propio con Cultural de Santa Sylvina, los dos partidos en el interior del Chaco.