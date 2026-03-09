Festejo íntimo: la China Suárez celebró su cumpleaños número 34 en Turquía



Eugenia “China” Suárez comenzó a celebrar sus 34 años en Estambul, ciudad en la que se encuentra instalada por estos días junto a Mauro Icardi. La actriz eligió recibir su cumpleaños en un ambiente íntimo, rodeada por sus amigos más cercanos y sus hijos, en una celebración que rápidamente empezó a circular en redes sociales a través de distintas publicaciones.

Aunque su cumpleaños es oficialmente el 9 de marzo, la diferencia horaria con Turquía hizo que la celebración comenzara antes que en Argentina. Por ese motivo, algunos de sus allegados compartieron imágenes del momento en sus cuentas personales, permitiendo ver algunos detalles del festejo.

La primera foto que trascendió fue publicada por su mejor amigo y estilista, Juan Manuel Cativa. En una historia de Instagram mostró a la actriz posando frente a una mesa decorada para la ocasión, donde se destacaban dos tortas y una ambientación con globos rojos en forma de corazón. En la imagen se la veía sonriente, disfrutando del momento en compañía de sus seres queridos.



La actriz viajó a Turquía acompañada por sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, quienes también forman parte de esta etapa que atraviesa junto al delantero argentino. Los pequeños la acompañaron en este día especial, sumándose a la celebración que tuvo lugar en un ambiente relajado y familiar.

En cuanto al look elegido para la ocasión, la China apostó por un estilo elegante pero sencillo. Optó por un vestido negro que combinó con accesorios plateados, un conjunto sobrio que se adaptó al tono íntimo de la reunión.



Hasta el momento, Mauro Icardi no compartió publicaciones relacionadas con el cumpleaños de la actriz ni mostró públicamente el regalo que le habría hecho. Sin embargo, la presencia del futbolista en Estambul junto a ella refuerza la idea de que ambos atraviesan un momento cercano en su vínculo.

Las imágenes difundidas por amigos y allegados reflejan una celebración reservada, lejos de grandes eventos o fiestas multitudinarias. La actriz eligió un festejo tranquilo, rodeada por su círculo más íntimo y disfrutando de la experiencia de celebrar su cumpleaños en una ciudad tan emblemática como Estambul. De esta manera, la China inició un nuevo año de vida, compartiendo el momento con sus afectos más cercanos y mostrando en redes algunos fragmentos de una noche especial marcada por la intimidad y la complicidad de su entorno.



