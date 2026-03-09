Floppy Tesouro fue dada de alta tras estar internada y publicó un conmovedor mensaje



Durante el fin de semana, Floppy Tesouro generó preocupación entre sus seguidores al compartir una imagen desde una clínica privada en la que se la veía con suero y bajo observación médica. En ese momento, la modelo explicó que había sido internada debido a un intenso dolor provocado por un problema neurológico.

A través de sus redes sociales, la también madre de Moorea contó que se trataba de un cuadro de neuralgia del trigémino, una afección que puede provocar dolores muy fuertes en el rostro. “Estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: neuralgia del trigémino, muy doloroso. Ya estoy medicada y controlada”, indicó Floppy Tesouro para llevar tranquilidad.

“Gracias al equipo médico, a mi familia, amigos y a todos ustedes por sus mensajes con tan linda energía”, precisó la modelo, quien estuvo acompañada de cerca por su pareja Salvador Becciu y su hija Moorea.

Horas más tarde, ya en la jornada del domingo, la modelo volvió a comunicarse con sus seguidores para compartir una noticia mucho más alentadora: recibió el alta médica después de permanecer dos días internada.

Desde la puerta del Sanatorio Otamendi, Tesouro publicó una foto en sus historias de Instagram y expresó su alivio tras superar el momento de salud. “Dada de alta después de 48 horas en el día de la mujer! Ahora a descansar y recuperarse”, escribió.



En la misma jornada, además, aprovechó para dedicar unas palabras especiales por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. En ese contexto, compartió una reflexión acompañada de una imagen familiar.

“Las mujeres que me inspiran todos los días. Mi mamá, ejemplo de amor y fuerza. Mi hija, mi motor, mi alegría y mi mayor aprendizaje. Tres generaciones unidas por el amor”, expresó la modelo, celebrando el vínculo con las mujeres más importantes de su vida mientras continúa con su recuperación.

minutouno.com