La lluvia de dólares de octubre abre una ventana a la actividad económica

La lluvia de dólares de octubre sobre la Argentina le cambió la cara a las perspectivas financiera.

La baja de la tasa de riesgo país por debajo de los 900 puntos es uno de los indicadores visibles de que en los últimos 60 días el mercado financiero ingresó en una nueva dinámica.

Los más de US$ 13.000 millones(el gobierno dice que llegarían a Us$ 15.000 millones) que se depositaron en los bancos por el blanqueo de capitales (en gran medida se trató de billetes de minoristas) le abre la puerta al Banco Central para recuperar reservas brutas y, posiblemente, las netas que siguen en el terreno negativo en torno de US$ 6.000 millones.

Esos dólares fueron clave en el cambio de las condiciones y otro tanto surge del financiamiento que obtuvo el sector privado en lo que va del segundo semestre.

El registro de la Fundación Capital indica que bancos y empresas del mercado local consiguieron financiamiento por unos US$ 4.000 millones por la colocación de obligaciones negociables "destacando aquellas de YPF (US$ 690 millones), YPF Luz (US$430 millones), Telecom (US$ 617 millones), Pampa Energía (US$ 494 millones) Trasportadora de Gas del Sur (US$ 490 millones) y Bando de Galicia (US$ 325 millones)".

Esas emisiones de deuda generaron un crecimiento de las´"reservas netas": las compañías recibieron pesos al tipo de cambio oficial y los dólares quedaron en el Banco Central.

Entrada de dólares del sector privado que se endeuda a una tasa menor a la que paga el Tesoro, fuerte ingreso de dólares por el blanqueo y la convicción de los operadores financieros sobre que el gobierno no devaluará el peso ahora, asfaltaron la autopista financiera de corto plazo.

El otro dato destacado es el resultado de la compra de dólares por parte del Banco Central en octubre, un mes estacionalmente bajo en la materia.

En el mes esas compras alcanzan los US$ 1.160 millones y es otro indicador claro de que el mercado no espera un salto cambiario significativo.

La "fiesta financiera" de septiembre y octubre como consecuencia de la fuerte suba de los bonos argentinos, especialmente los globales que promedian precios cercanos a los US$ 63, es otro resultado impactante aunque comienzan a encenderse algunas luces que sugieren prudencia.

La consultora Outlier, que pone el foco en la marcha del mercado dice "vemos un recorrido más pausado de aquí en adelante, y aunque no descartamos un escenario de 750-800 puntos de riesgo país, entendemos que dado el recorrido hasta aquí, una lateralización o ajuste es un escenario de "no baja" probabilidad".

El resultado de octubre con "lluvia de dólares" y "fiesta financiera" agiganta la polémica en torno a cuál será el "efecto derrame" de lo financiero para una mejora del clima de consumo y de la actividad económica.

.Una encuesta de Fernando Moiguer sostiene que el humor social y el consumo muestran "leves signos de recuperación, con mayor fuerza en los niveles socioeconómicos altos".

Destaca que ese cambio de clima se apoya en que baja del 56% al 42% la "expectativa de crisis económica", en una baja del pesimismo y en que la cambiaron las prácticas de consumo y ahorro de los niveles altos.

Según Moiguer el 59% de los consultados dijo que realizó algún consumo "suntuario" (salidas, vestimenta, electro) en los últimos 30 días y que disminuyó la utilización de ahorros para hacer frente al pago de los gastos del presupuesto cotidiano.

Son resultados que se corresponden con el proceso de recuperación salarial después de la violenta caída del poder de compra en el primer trimestre del año.

La economía argentina se encamina a volver a transitar un esquema de bonanza generado en el atraso cambiario.

El dólar oficial creciendo al 2% por mes es uno de los pilares para la baja de la inflación, junto con los 10 meses de equilibrio fiscal y la decisión del ministro de Economía Luis Caputo de vender en el mercado libre los dólares de las exportaciones que compra el Banco Central armaron un coctel potente para estabilizar aunque sigan las dudas sobre su sostenibilidad.

La apuesta oficial a bajar la inflación a ultranza se encuentra con un límite importante en términos de la demanda de la gente.

El "Estado de la Opinión Pública" de Poliarquía de este mes destaca que hay una nueva agenda de demandas en la que el desempleo supera a la inflación, que venía siendo el motivo principal de preocupación personal de la población.

En la encuesta "La falta de trabajo (14%) supera a la inflación (11%) y crece la pobreza como preocupación personal.

El resultado financiero del bimestre septiembre-octubre será recordado como un período en el que la tradicional escasez de dólares del mercado argentino estuvo ausente y en el que los inversores que optaron por las colocaciones en pesos led sacaron ventaja.

Ese clásico argentino, como es el "carry trade",(que la tasa de pesos le gane al dólar), está funcionando a pleno y con el virtual seguro de cambio que genera el gobierno, la tentación a seguir jugando el juego es mucha.