Cristina: el día después de mañana

Luego de un interminable periodo, finalmente, Cristina tuvo una sentencia condenatoria firme. Sus peripecias judiciales, que comenzaron en tiempos de Macri, se estiraron tanto que, por momentos, pareció que la soga iba a cortarse y ella quedar libre de culpa y cargo.

Sin embargo, la bendita justicia, tan criticada, tiene sus tiempos y generalmente llega como la marea inexorable, que invade sosegadas playas que se suponían a resguardo.

Primera instancia, juicio oral, Cámara de Casación, hoy le correspondió pronunciarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, única instancia en la cual una sentencia adquiere el carácter de definitiva y debe ejecutarse.

El fallo no esperó los cuarenta días que restaban para que la condenada pudiera refugiarse en los fueros electorales o legislativos, como Menem.

“La sentencia condenatoria a Cristina en la causa Vialidad, se ha convertido en decisión firme y debe cumplirse la prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos”

Se intuyó, con mucho grado de certeza, que la decisión sería el rechazo del recurso de hecho, que no necesita fundamentos, y consecuentemente la ejecución inmediata de la sentencia condenatoria por el tribunal inferior. Así fue, aunque, en este caso de alto voltaje político e institucional, ameritó de la Corte una importante fundamentación.

Conociendo de antemano su más que probable destino penal, la ratificación de la condena, en la reunión realizada el lunes en el Partido Justicialista, Cristina pronunció palabras apocalípticas, como acostumbra: “soy una fusilada viva”.

A partir de mañana, comenzarán los trámites formales de notificación y, consecuentemente, de ejecución de la sentencia de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Pero ahora, interesa, como en la película de Roland Emmerich “El día después de mañana”, no ya la manera en que Cristina cumplirá su condena, que puede ser domiciliaria, sino las consecuencias políticas, jurídicas y electorales de una decisión que conmueve el tablero argentino.

Sin dudas que una condena a Cristina tendrá un impacto electoral evidente, no sabemos aún el grado de beneficio o perjuicio para las fuerzas políticas en pugna.

“Parecería que la condena es un callejón sin salida. Pero no, especialmente si existe un acuerdo “sotto voce” entre la condenada y el presidente”

En muchos casos, un mártir puede resultar la chispa que genere la reacción en cadena. Los seguidores de Cristina así la consideran. Pero difícilmente, en estos tiempos, ello vaya a suceder, antes bien podría provocar sólo un abroquelamiento del voto cautivo.

De igual manera, es muy difícil que el voto cautivo del kirchnerismo, especialmente el de la Provincia de Buenos Aires, vaya a trasladarse a LLA. Sí podría suceder que algunos dubitativos, terminen votando por Milei por el efecto exitista.

Ahora bien, judicial e institucionalmente, ¿se cierran los caminos para Cristina? En principio, sí, deberá cumplir su condena. Pero, intuyo que la respuesta más correcta sería “ni”, porque podrían presentarse procesos creativos que, pasado el tiempo, la salven de las rejas.

La reacción del gobierno y del propio presidente con la condena, fue tibia, formal, nada propio de las diatribas del libertario.

Creo, sin el convencimiento de verdad revelada, que existe un acuerdo entre Cristina y Javier Milei, que les interesa prolongar en el tiempo. Desde el punto de vista penal, ambos son dos necesitados de un pacto de mutua ayuda, que impida la presión sobre la justicia acerca de las causas que los acorralan.

En todo acuerdo existe el toma y daca. Días pasados, Javier Milei fue salvado por los diputados kirchneristas de la investigación parlamentaria de la causa #LIBRA. El asunto causa gran preocupación en la Casa Rosada. Pero Cristina le tiró una mano y contribuyó a que no se elijan las autoridades de la comisión, ya que sin ellas no se pueden reunir y no habría quién la convoque.

Extraño, muy extraño. ¿Cuál sería la ganancia política del kirchnerismo en salvar a Milei? La única es una contrapartida que beneficie a Cristina. Pero si ella está condenada por el último tribunal del país, ¿cuál es la estrategia?

Hay varias vías en las que Milei podría tirarle una mano. En principio, una presentación ante tribunales internacionales, que tienen la facultad de neutralizar la condena de acuerdo a nuestras normas procesales. El estado argentino sería indiferente, dejando correr libremente a la defensa de la expresidenta.

Una segunda, mucho más improbable, es el indulto presidencial, que supone la existencia previa de una condena firme.

“La ampliación del número de cortesanos, de cinco a siete, que se realiza por ley, es un camino interesante para explorar si se quiere cumplir con la pata faltante de un supuesto acuerdo”

Y la tercera es la ampliación de la Corte de cinco a siete miembros, que se realiza con una simple ley. Le quedaría al gobierno la propuesta de cuatro candidatos, que constituirían la mayoría. De acuerdo a la composición del Senado, que es quien debe dar el acuerdo, luego del 10 de diciembre, se estaría en condiciones de conseguirlo con la suma de senadores libertarios, peronistas y algún ñoño republicano.

Con la mayoría cortesana “sijavierista”, el próximo paso podría ser la aplicación de la doctrina jurídica de la “cosa juzgada írrita”, que es un concepto jurídico que permite impugnar una sentencia firme, es decir, una sentencia que ya no puede ser apelada, cuando se ha obtenido de manera irregular, fraudulenta o con grave vulneración de derechos fundamentales.

De ese modo, con cortesanos “amigos”, podría declararse nula la sentencia con algún argumento oportunista, tal podría ser por haberse dictado sin la totalidad del cuerpo colegiado.

Y todo arreglado. Milei sin la espada de Damócles de la estafa, y Cristina libre, con sus nietos y disfrutando de los dividendos del tremendo latrocinio sufrido por los argentinos durante sus mandatos.

La volubilidad de la estrategia libertaria, aunque muchas veces le concedió resultados favorables, no permite entresacar conclusiones con algún grado de certeza. Aunque, en Argentina, el que se quema con leche…

Lo que intuyo es que, con pacto secreto o no, difícilmente la cosa quede allí

De más está decir que la división continúa en la sociedad. Unos que existe persecución política, otros que se ha hecho justicia y que la república existe. Unos se preparan para resistir, otros para festejar.

Ni lo uno ni lo otro. En lo personal, creo que se ha hecho justicia, pero no estoy pronto para integrar la murga de los que baten parche porque la justicia ha satisfecho las propias pulsiones emocionales de comparseros sin raciocinio.