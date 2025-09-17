Quién era Félix Omar Sosa Ayala, el exconcejal de Itatí que murió en un accidente

La localidad correntina de Itatí se encuentra de luto tras la trágica muerte de Félix Omar Sosa Ayala, un reconocido exconcejal de 38 años que falleció esta mañana en un accidente de tránsito.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:30 sobre la Ruta Provincial N.° 20, cuando la camioneta que conducía chocó contra un camión de caudales. El impacto le provocó la muerte en el acto.

Sosa Ayala era una figura muy querida en su comunidad. Fue concejal por el Partido Nuevo, trabajaba en la Aduana y era un apasionado de la música.

Era integrante del grupo Jopará, que con su música animaba las festividades religiosas de la Basílica de Itatí y distintos géneros populares como chamamé, rock y tropical.

Foto: Noticias Itateñas.

Un hombre comprometido con su comunidad

El fallecido, que tenía esposa y tres hijos pequeños, era comparsero, estudiante de la tecnicatura en Desarrollo de Software y un activo participante en la vida religiosa y cultural de la localidad.

El siniestro vial está siendo investigado por la Comisaría de Distrito de Itatí y por la Fiscalía en turno.

*Con información de Noticias Itateñas