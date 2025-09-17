Alerta amarilla en Corrientes por tormentas fuertes

Rige una alerta amarilla en gran parte de Corrientes por tormentas fuertes para este jueves. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante la madrugada, mañana y tarde se podrían desarrollar lluvias con abundante caída de agua en cortos periodos. En cuanto, la temperatura continua con máximas elevadas de 29°C.

Tras el intenso calor, llegan las precipitaciones

Luego de una jornada calurosa con más de 30°C, se esperan que las precipitaciones lleguen en la madrugada de este jueves y se extiendan durante toda la jornada. Estas condiciones se podrían desarrollar el viernes en la zona norte de la provincia.

El organismo nacional señaló que: Alerta por tormenta “El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo”.

Además, señalaron que: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.