Secuestran neumáticos de contrabando valuados en más de 15 millones en Corrientes

La mercadería ilegal era transportada en un camión de la empresa Via Cargo con destino a la provincia de Buenos Aires.

Por El Litoral

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 19:42

La Policía Federal Argentina, informó este miércoles que incautaron neumáticos de contrabando valuados en más de 15 millones de pesos en la localidad correntina de Paso de los Libres

Efectivos de la División Unidad Operativa Federal Paso de los Libres realizaban controles fronterizos ordenados por el Ministerio de Seguridad Nacional, cuando interceptaron un camión ASTROS-Mercedes Benz que transportaba varios bultos de gran tamaño.

Al inspeccionar el rodado, los uniformados encontraron 10 cajas con un total de 56 neumáticos de distintas marcas y rodados, sin documentación legal que acreditara su ingreso al país.

El Juzgado Federal de Paso de los Libres, junto con personal de la División Aduana-ARCA, ordenó el secuestro de la mercadería, con un valor aproximado de 16.000.000 de pesos, y la imputación del conductor por infracción a la Ley 22.415 de Contrabando.

 

