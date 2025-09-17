Controles viales: recuperaron elementos denunciados como sustraídos

Un hombre fue aprehendido durante un control policial en San Luis del Palmar, después de recuperar varios elementos que habían sido denunciados como sustraídos, los cuales eran trasladados por el sospechoso.

El operativo se realizó como resultado de un trabajo desplegado por efectivos de la brigada de investigación de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, que montaron contralor e identificación de personas en distintos sectores de la localidad.

En ese marco, este martes a la mañana demoraron a un hombre por calle Misiones, donde identificaron a un individuo que llevaba un juego de sabana, horno eléctrico y un cuchillo tipo puñal, que no supo justificar su procedencia.Posteriormente, siguiendo la línea investigativa se logró determinar que estos objetos fueron sustraídos momentos antes de un domicilio de la zona.La persona fue demorada y puesta a disposición de la justicia.