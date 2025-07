Pocas sorpresas en las alquimias electorales

“Nada va bien en un sistema político en el que las palabras contradicen a los hechos”

Napoleón Bonaparte

Siempre sostuve que el sistema electoral de nuestra provincia está claramente atrasado respecto a otras normativas modernas que fortalecen el modelo democrático.

En tal sentido, Corrientes siempre marchó a la cola de las innovaciones, no porque nuestros representantes carezcan de habilidades legislativas, sino porque siempre primaron los intereses oficialistas a la hora de contar los porotos.

El efecto “cancha inclinada” en materia electoral con que juegan los oficialismos, se produce por la utilización de todo tipo de instrumentos que sólo pueden manipularse desde el poder.

Inauguraciones a full, el mensaje agigantado y replicado por un periodismo de la pauta, la confusión de roles entre la institución gobierno y la institución partido, la visibilidad de los candidatos en los palcos del gobierno, son algunas de las “ventajas” con que cuentan quiénes representan el continuismo.

Dentro de esas prerrogativas está la posibilidad de generar normas que encaucen el proceso electoral en beneficio propio, es decir del candidato y de la alianza que representan al gobierno.

El Decreto 1260/25 dictado por el gobernador Gustavo Valdés, cuyo objetivo es restringir la posibilidad de colectoras municipales, cuyas ofertas podrían multiplicarse al infinito, ha sido declarado inconstitucional por la justicia.

“El cierre de listas no trajo grandes novedades en las candidaturas principales. El continuismo está representado por el hermano del actual mandatario.”

Tiene, hay que decirlo, un buen fondo, pero no una buena forma legislativa y la inoportunidad de su dictado. El instrumento en cuestión es valioso porque simplifica y acota la posibilidad de alianzas meramente numéricas que tienen todo el potencial de confundir al elector.

Pero, es la Legislatura el lugar dónde debió haberse sancionado y, lógicamente, en un tiempo prudente que posibilite la adaptación de los partidos a las nuevas normas.

Tarea pendiente para toda la clase política local, el actualizar y modernizar el sistema electoral, dejando un segundo de lado los intereses personales y políticos y pensando en grande.

De igual modo, las alianzas políticas provinciales son el producto de verdaderas alquimias de elementos a veces tan disímiles cómo contrarios en cuánto a una básica diferenciación de sus respectivas ideologías.

El ejemplo más patético de lo expuesto, es el proceso que culminó con la implosión del denominado grupo “Alondra”, con aires de grupo de cumbia, que estaban adheridos con el pegamento circunstancial de las ambiciones personales de sus “figuras”.

No lograron compatibilizar candidaturas, y cada uno fue para el lado que pensó le convenía. Vamos Corrientes, Eco y La Libertad Avanza, fueron los receptores del vuelo de los “alondrinos”, que pugnaban por no quedar afuera del reparto de la torta, aunque más no sea a costa de algunos picotazos en su abollada armadura ideológica.

Finalmente, el gobierno buscó sumar cantidad antes que calidad, y se regodeó por ser la alianza con mayor cantidad de partidos en la historia de Corrientes, aunque muchos de ellos representan meros sellos que, elección tras elección, se ofrecen en las estanterías del mercado electoral.

“El armado radical, de más de veinticuatro años, tiene por segunda vez a su protagonista por fuera del mismo. El mercedeño va por la cuarta”

A pesar del buen número de aliados, parecería que la alianza oficialista decreció en su potencial electoral, teniendo en cuenta que perdió algunos de sus socios que aportaban votos importantes.

Así y todo, Vamos Corrientes se presenta como la agrupación con mayores posibilidades de quedarse con el premio mayor, tanto que su aspiración es definir la competencia en la primera vuelta. Su principal activo es la gestión de gobierno que puede exhibir.

El gobernador, haciendo oídos sordos a las críticas, impuso el nombre de su hermano para ocupar la principal candidatura. Mejor que un Valdés son dos Valdés en la boleta, Juan Pablo para la gobernación y Gustavo para la senaduría provincial.

Ricardo va por la cuarta. Lo tiene que hacer desde afuera de la UCR. Ya está práctico en luchar desde el llano contra los que su dedo instaló en el sillón de Ferré. Sin embargo, creo que ahora la tiene más difícil. Gustavo Valdés fue la antítesis de Alberto Fernández. Le entregaron la lapicera por un mandato, pero supo usarla, quedándose ocho años y conservando intactas las posibilidades del continuismo a través de su propio hermano.

La aspiración del mercedeño es repetir su desempeño electoral en la contienda de 2009, dónde en una segunda vuelta logró quedarse con el sillón de Ferré.

El peronismo, al contrario de lo que muchos lo pensábamos en una alianza con Ricardo, presentó su propia opción, con el mensaje de combate a la corrupción, que define el nombre de su agrupación: Limpiar Corrientes.

Raro estandarte de la campaña del intendente de Paso de los Libres, cuando su sustento político principal es la expresidenta Cristina Kirchner, recientemente condenada y detenida por una causa de corrupción.

La otra cuestión a tener en cuenta, es la diáspora peronista. Muchos dirigentes dispararon hacia adelante, adhiriéndose a otros armados electorales, dejando al kirchnerismo casi en soledad. Difícil la lucha para Tincho Ascúa.

“El peronismo va con oferta kirchnerista pura. LLA intentará imponer la agenda nacional. Los libertarios juegan una partida brava, siete días antes de la decisiva confrontación en provincia de Buenos Aires”

Otra opción electoral importante es La Libertad Avanza, conformada por el karinismo puro, al que se unió la agrupación Eli. Se presentan como lo nuevo, a pesar de que algunos de sus integrantes tienen una larga trayectoria ocupando cargos públicos.

La energía de su candidato, el diputado nacional Lisandro Almirón, que supo encolumnar fundamentalmente a muchos jóvenes que no militaban la política hasta ahora, le confiere a este espacio la representación del más puro “mileísmo”. Será, llegado el caso, un fiel ejecutor de las políticas del presidente.

La cuestión consiste en determinar si los correntinos privilegiarán los condimentos locales y los intereses inmediatos del pago chico, o querrán unirse al barco del superávit fiscal aún a costa de perder identidad y recursos.

La oferta libertaria demuestra, una vez más, que se va imponiendo la estrategia de Karina Milei, de presentar batalla en cada distrito con oferta propia, por encima del pensamiento de Santiago Caputo, que es más partidario de coparticipar en los armados locales.

El presidente se juega una carta brava en Corrientes, una semana antes de la decisiva batalla en la Provincia de Buenos Aires. Si LLA sale cuarta el 31 de agosto, será un contrapeso importante una semana después. En cambio, si hace una buena elección, que no significa necesariamente ganar, habrá adquirido una identidad que fortalecerá sus chances para el futuro.

Tres espacios más completan el escenario: el Partido Comunista en el frente Cambia Corrientes con Sonia López como candidata; el Partido Ahora con "Teke" Romero como candidato, y el Partido de la Esperanza, con la abogada Adriana Vega. Pareciera que corren de atrás, aunque nunca se sabe.

Un análisis de la microfísica del poder en Corrientes, nos muestra una sociedad cuyas relaciones se entrecruzan con el comportamiento de las elites políticas. Allí estará el secreto.