Denuncian que un móvil policial atropelló y causó la muerte de un joven

Un joven que realizaba disturbios en la vía pública con un cuchillo, fue increpado por la Policía y murió camino al hospital en la localidad de Goya, informaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió el sábado por la noche en inmediaciones de calles Rolón y Ferré.

Sin embargo, la familia denuncia el accionar policial. "Mi hijo recibió una persecusión desmedida por parte de la policía. Estando en el suelo rendido seguían atacándolo. Después de chocarlo 4 veces, lo dejaron morir instigados por el odio de un enfermo que se dedica a brindar seguridad en eventos populares", destacó Lilia Refojos, madre de la víctima.

La secuencia relatada por la mujer quedó registrada en las cámaras de seguridad, donde se observa el movimiento del móvil policial, al intentar demorar a la víctima.

Además, la madre solicitó a la comunidad que acompañe en su velorio con una "marcha de silencio":

"Justicia por Carlos Andrés Bartlett y castigo a los policías y civil involucrados", concluyó.

El caso

El personal policial al verlo agresivo solicitó colaboración de otros móviles de la ciudad, para evitar que esta persona se lastime o lastime a terceros.

Según los testigos del lugar, el hombre amenazaba con un cuchillo a personas que no existían.

En un momento dado, el joven arremete contra los policías, los que se resguardan con el móvil policial para evitar ser heridos.

Luego, el implicado intentó darse a la fuga hasta que fue reducido por los efectivos.

El sujeto fue identificado de apellido Bartrlet, fue trasladado en ambulancia al hospital pero se produjo su muerte en el camino.

Se realizaron las pericias en el lugar, por parte de la Perito de la Fiscalía y se trasladó el cuerpo al Instituto Médico Forense de Corrientes Capital para realizar la autopsia, en la cual se determinó que la muerte "no fue producto de un evento traumático y que restan los resultados de estudios toxicológicos".