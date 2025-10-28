¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ALLANAMIENTOS EN ALVEAR

Atraparon a los implicadas en un delito en Corrientes y recuperaron más de $100 mil

Secuestraron además arma, teléfonos y un vehículo.
 

Por El Litoral

Martes, 28 de octubre de 2025 a las 18:29

Como resultado de una investigación, iniciada por personal de la Comisaría de Alvear, tras la denuncia de una persona en el que alertaba de la sustracción de dinero de su casa, se logró la aprehensión de dos sospechosos y el recupero de más de $100 mil
En colaboración con la Fiscalía en turno de Santo Tomé, en la medianoche del lunes, personal de Investigaciones de la Comisaría logró identificar al vehículo y a su propietario, presunto partícipe del hecho delictivo. 


En consecuencia, el Juzgado de Garantías ordenó que se diligencien dos órdenes de allanamiento que se concretaron este martes a la mañana.
Como resultado de los procedimientos, secuestraron un Volkswagen Gol Country; incautaron $117.820 en efectivo; un cuchillo; dos licencias de conducir; teléfonos celulares y otras documentaciones de automotor.


Por el hecho fueron detenidos dos hombres mayores de edad, D.I.A. y F.D.A., quienes fueron trasladados a la dependencia policial donde fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Ambos permanecen alojados en celdas especiales en carácter de comunicados, luego de ser examinados por el médico de guardia del hospital local.
 

