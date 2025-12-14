Anselmi, en Corrientes: “Es en esta ciudad donde se puede obtener el mejor deportista”

El licenciado y profesor Horacio Alselmi estuvo en Corrientes para brindar un curso de preparación física. El experimentado profesional, responsable de que muchos deportistas argentinos compitan al mejor nivel es actualmente analista técnico del Enard y coordinador de preparación física del Club Boca Junior. Docente en la UBA, en la Fundación Favaloro y en el Instituto Argentino de Deportes.

Anselmi brindó una clase teórica y práctica el pasado lunes, invitado por el Club Huracán de Corrientes y con el acompañamiento del director general de Educación Física de la provincia, el profesor Alejandro Simoni.

Aseguró que es en pueblos del interior del país, como Corrientes, donde se pueden lograr obtener los mejores deportistas y desarrolló una clase magistral para formar a niños, adolescentes en los mejores atletas del mundo.

Marcó como condición predilecta, el uso del sentido común, para saber qué se hace y cómo. Para no dejarse engañar por supuestos eruditos del deporte que a través de las redes sociales formulan supuestas recetas mágicas en busca del milagro deportivo.

Para Anselmi, Corrientes, la región Mesopotámica, y Cuyo tienen los mejores talentos potenciales para que Argentina de el salto de calidad deportiva que se merece.

Prometió venir todas las veces que sea necesario y lamentó que en el terruño de Maradona y Messi no se tome en serio la práctica de la técnica en el fúbtol, como si sucede en otros deportes, como el básquet y el tenis.

“Yo ví a Juan Roman Riquelme como entrenaba todos los días los pases para Palermo y Delgado. Sabía que a Delgado se la tenía que pasar para su pierna derecha y a Palermo siempre flotadida. ¿Ustedes creen que Roger Federer no erraba una pelota por talento? El tipo se la pasaba horas practicando su saque: 5.000 tiros diarios”, recordó.

Aseguró que cualquier joven correntino, bien formado y entrenado puede competir en el equipo de Bayer Munich. “Arman un plan de entrenamiento. Los tienen que tener acá hasta los 17 años, no dejen que se vayan antes. Les aseguro que pueden competir de igual a igual o mejor contre los alemanes”.

“Mi generación tuvo una educación pública y gratuita de gran nivel, por eso en la Argentina hay gente de nivel mundial en la cultura, en la ciencia y también en el deporte. Y nuestra preocupación es que la generación que venga detrás nuestro nos supere”, lanzó a modo de presentación.“Y para que nos supere, en principio tenemos que defender la educación pública y después tenemos que defender los recursos de toda una serie de cuestiones de dudosa realidad y que ponen en jaque el resultado de lo que ustedes van a hacer en el mundo”.“Mi proyecto se llama de "La escuela al podio" y trata de poner de pie una vez y para siempre a mi país. No solo desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista de lo que el deporte trastoca a la sociedad. Una sociedad de deportistas, es una sociedad mejor. Nosotros tenemos 1935 municipios en el país. Si cada municipio tuviera un buen atleta, tendríamos una potencia mayor. En eso estoy”, aseguró.“Para nosotros, para la Argentina, es fundamental que ustedes jueguen con la 10, o con la 9, pero que jueguen. Sino, no tenemos chance. Por eso voy a estar acá hoy, todas las veces que me inviten y si no me invitan también voy a venir”.“Entrenar es el ordenamiento preciso de la actividad física con el objetivo de obtener un resultado creciente de manera implacable a lo largo de 12 y 14 años. Eso ya sabemos. En definitiva, lo que nosotros estamos tratando es de crear entrenadores de los promotores de la actividad física”.“El problema fundamental que yo veo es saber quién hace cada cosa y por qué. Intento que utilicen el sentido común. Por ejemplo, la mayoría de las lesiones se producen en enero y febrero”.“El colapso de la situación se da en un tiempo extremadamente corto. ¿Cuál es la propuesta para prevenirme de eso? Ejercicio isométrico, ejercicio isométrico, ejercicios que tardan en manifestarse, tanto que se me prende fuego mi casa, llamo al bombero y viene en 2 horas”.“Eso está ampliamente publicitado. Pero está mal. Y se puede arreglarlo, obvio. ¿Y qué hay que hacer? Lo que no está escrito, lo que hay que hacer. ¿Y eso cómo se consigue? Mediante el sentido común y la práctica. Pero básicamente la mayoría de los problemas que surgen en las nuevas "tendencias del entrenamiento", es que no entienden qué es lo que tienen que hacer. La mala información es un caos absoluto”.“En Europa se llama periodización táctica. Todo se hace con la pelota. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un pibito de 13 años que juega un huevo a la pelota, no bien, un huevo. Y tiene un hermano gemelo que juega igual que él, un crack”.“Por determinado motivo un hermano juega en un club y el otro en otro. El primer hermano tiene un cuerpo técnico europeo y no pisó el gimnasio nunca, hizo absolutamente todo con la pelota. Pero las evaluaciones 4 años después, a los 17, dijeron que mejoró su fuerza 300%, o sea, es 300% más fuerte que a los 13. Pero al hermano gemelo se lo llevó a un gimnasio cuatro veces por semana, 50 minutos cada vez. Ese hermano mejoró su fuerza 700%. Y no puede competir un hermano con otro”.“¿Por qué yo quiero hacer una detección de potenciales talentos en el país entero, pero fundamentalmente Corrientes? Porque el entrenador que se forma al lado de un talento es como el conductor que aprende a manejar con una Ferrari. Manejás una Ferrari, manejás cualquier cosa. Pero si manejás un Renault 4, el día que te prestan una Ferrari te haces pelota en la pista”.“¿Por qué motivo no puedo tener un talento del interior? No del interior, del interior del interior, del pueblito chiquito. Porque ahí los niveles de cortisol son infinitamente más bajos. En Buenos Aires es difícil, porque salis a la calle y tenés que estar pendiente de que no te roben, viajas en un tren que colapsa, dos horas para entrenar. Así es casi imposible por culpa de la misma hormona que se encarga de los cambios estructurales de las proteínas musculares y que se llama cortisol”.“En definitiva, si yo no tengo que subir el cortisol, ¿cómo entro en calor? Entro en calor con una combinación de cosas que me van a proteger de los inconvenientes. En el mundo en el que nosotros nos movemos. ¿Quién te puede generar el dolor? La posición de la pelvis, la posición de los espacios intervertebrales y la posición de las escápulas. Esa trilogía que se llama zona media desde hace 5000 años”.