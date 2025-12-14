El peronismo pone la lupa en los dirigentes díscolos

n El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Corrientes se reunió para cerrar el año y anunciar que analizará los pedidos de sanción y expulsión referidas a afiliadas y afiliados que participaron en listas ajenas al partido durante las últimas elecciones.

Por unanimidad, se aprobó designar “Leonardo Aguirre” como nombre de la sesión ordinaria del Consejo, en homenaje al ex intendente de Yofre y ex vicepresidente primero del PJ Corrientes.Durante la reunión, compañeras y compañeros hicieron uso de la palabra, analizando la situación política de la provincia, de la Nación y de cada localidad, compartiendo diagnósticos y perspectivas de trabajo de cara al nuevo ciclo político.Asimismo, se designaron las y los titulares de las distintas Secretarías del Consejo Provincial, en cumplimiento de lo establecido por la Carta Orgánica partidaria y formalizando así la estructura institucional.

Se destacó además que, desde el Partido Justicialista de Corrientes, se han cumplimentado todas las instancias normativas y partidarias necesarias para la realización de la sesión, contando con un amplio acompañamiento por parte de las y los consejeros, quienes respaldaron las definiciones propuestas por la conducción partidaria.

Por definición partidaria, el peronismo correntino reafirmó su decisión de fortalecer una oposición firme, democrática y en defensa de los derechos del pueblo, tanto frente al gobierno provincial como frente al gobierno nacional de ajuste y hambre encabezado por Javier Milei.

En esa línea, se subrayó la importancia de sostener una agenda política que proteja a los trabajadores, a los sectores productivos y a los más vulnerados.

Por otra parte, ingresaron notas de pedidos de sanción y expulsión referidas a afiliadas y afiliados que participaron en listas ajenas al Partido durante las últimas elecciones.

Todas las presentaciones fueron giradas a la Junta de Disciplina, organismo encargado de evaluar y resolver cada situación conforme al procedimiento partidario vigente.