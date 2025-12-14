La maldición de la familia Grimaldi

n Los Grimaldi poseen una gran fortuna derivada de las grandes ganancias obtenidas del famoso Casino de Montecarlo, en Mónaco, pero en cambio su vida amorosa ha sido desastrosa. El príncipe Rainiero perdió a su amada esposa Grace, quien se mató en un accidente automovilístico. Su hija Carolina quedó viuda cuando su esposo Stefano Casiraghi murió al participar en una carrera de lanchas. Como no estaban casados por la Iglesia, sus tres hijos fueron considerados ilegítimos. Al fallecer Casiraghi, Carolina le suplicó llorando al Papa que los legitimara. Pero, cómo se inició esta historia? Según cuentan, Carlota, la esposa del príncipe Luis I de Mónaco, constantemente engañaba a su marido porque no lo quería. Cuando falleció le sacaron el corazón y dicen que su espíritu, lleno de ira, lanzó una maldición contra los Grimaldi, para que toda su descendencia tuviera una vida amorosa desgraciada, cosa que hasta la actualidad se ha cumplido exactamente.

La otra hermana, Estefanía, desde muy joven llevó una vida amorosa liberada, teniendo dos hijos sin haberse casado. Al fin contrajo matrimonio con Daniel Deruel, muy enamorada, pero cuando los diarios publicaron una foto de él con una cabaretera belga completamente desnuda en una piscina,la princesa se divorció de él. Estefanía se encontraba embarazada otra vez y no quiso decir quién era el padre del futuro bebé. Se dice que uno de los guardaespaldas de la princesa era el culpable. Pero nadie dijo nada. Del único hijo varón, Alberto, se rumoreaba que era gay, porque se negó a casarse a pesar de la insistencia de su padre Rainiero.

El fundador de la dinastía de Mónaco fue el guerrero Francisco “El malicioso”, quien disfrazado de monje, se apoderó de la fortaleza de Montecarlo y se autoproclamó príncipe. Al morir, sus descendientes pelearon por el poder, se asesinaron entre ellos, muriendo casi todos, lo que hizo que el espíritu de Francisco, enfurecido, maldijera a toda su descendencia. 25 años después fue fundado el principado y el príncipe Rainiero I fue encontrado mutilado al pie de su fortaleza. Su sucesor, Rainiero II fue encontrado envenenado. En 1505 Juan II fue apuñalado por su hermano Luciano. 48 años después, su sobrino también fue asesinado. La maldición también alcanzó a la princesa Francoise, quien fue guillotinada durante la revolución francesa en 1793.

La viuda de Juan II en 1505, consultó a una vidente quien le manifestó que la muerte de su marido se debió a la maldición lanzada contra sus descendientes por Francisco I, por lo que varios de ellos tendrían muertes trágicas y que el principado se extinguiría en el 2005. A esta maldición se agregó la de la bella Carlota, hija del duque de Gramont. Fue casada contra su voluntad con Luis I de Mónaco, con el que tuvo seis hijos. Carlota se desquitó de su odiado marido, engañándolo con Luis XIV, el Rey Sol, y con otros muchos más. Por su vida disipada enfermó de tuberculosis y murió a los 39 años de edad. Luis I ordenó que a su cadáver le sacaran el corazón y lo colocaran en su capilla personal. Por esta separación del resto de su cuerpo, el espíritu vengativo de Carlota, condenó a los Grimaldi a tener relaciones amorosas desgraciadas y trágicas. También la princesa Carolina enfermó de un tumor cerebral, por lo cual debió ser tratada con quimioterapia, por lo que se quedó totalmente calva, razón por la cual se autorrexcluyó y no quería ser vista por nadie.

Luis, el abuelo del príncipe Grimaldi, estaba en la Legión Extranjera haciendo el servicio militar, cuando conoció a la caretera apodada “La lavandera” porque sus padres tenían una lavandería. Cuando Luis solicitó a su padre Alberto I el permiso para casarse con la Lavandera, éte e negó rotundamente. Jamás permitiría que una cabaretera plebeya ingresara a la familia real de tanto abolengo¡¡ Así y todo tuvieron una hija, Charlotte, que finalmente fue reconocida por su abuelo al final de la Primera Guerra Mundial. Poco tiempo más tarde, el abuelo la obligó a casarse con el aristócrata francés Pierre de Polignac, con quien tuvo dos hijos. La pareja discutía y peleaba mucho, hasta que se divorciaron. Charlotte se dedicó a cuidar a sus hijos y a sus perros fox terrier, a los que quería mucho. Como vemos, a esta familia le pasó de todo desde los comienzos, pasando por los más difíciles y extrañas circunstancias. Realmente les pasó de todo y al parecer todo sigue igual hasta la actualidad.